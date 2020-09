El Paquete Económico 2021 propuesto por el Ejecutivo mexicano no cambia la perspectiva Estable de la calificación que tiene México en Fitch ni alimenta riesgo mayor sobre la nota, aseguró el analista soberano de la agencia, Charles Seville.

La calificación de México se encuentra en “BBB-” con perspectiva Estable y “la política de austeridad que está proponiendo de nuevo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para el año entrante sigue siendo adecuado para un emisor con el grado de inversión de México”, refirió.

Al participar en la Conferencia de Soberanos Globales para América Latina, organizada por Fitch, el analista reconoció que los supuestos de recuperación económica e ingresos públicos propuestos en el paquete “son optimistas”.

Consignó que la austeridad que pretende mantener el gobierno en el manejo de sus cuentas está motivando un freno al crecimiento económico en un momento donde el choque externo está presionando.

“No estoy muy seguro de que el gobierno logre reducir su deuda pública para el año entrante al nivel de 53.7% del PIB conforme lo descrito en el proyecto. Y aún cuando han sido medianamente exitosos al mantener positiva la recaudación esta primera parte del año pese al contexto, vuelve a sonar optimista la previsión ingresos presupuestarios que ha proyectado”, refirió.

No obstante, dice que la calificación soberana de México, que se encuentra en el nivel más bajo del grado de inversión, capta claramente estas condiciones, que no les sorprenden y no generan un factor de riesgo. De ahí la perspectiva Estable, donde se encuentra la calificación de México, recalcó.

Estrategias de alivio, esperanza

Ahí mismo, la directora de calificaciones soberanas para América Latina, Shelly Shetty, presentó un diagnóstico general para los países de la región evaluados por la agencia y destacó que la recuperación de México dependerá de las políticas que aplicará el gobierno para seguir enfrentando la pandemia que sigue extendiéndose por el país, y de las medidas fiscales que pueda implementar para apoyar a las empresas.

Reconoció que con una contracción económica como la que anticipan para México este año, de 10.5%, el espacio para impulsar una mayor recaudación tributaria es bastante limitado.

La analista destacó que a diferencia de otros países como Perú, Brasil y Chile, México no ha aplicado medidas fiscales relevantes para contrarrestar la presión a la baja del choque mundial.

