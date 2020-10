Los fideicomisos son una manera ineficiente de operar el gasto, además de no ser transparentes y esconder las ineficiencias de las dependencias que los operan, indicó Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Es una ineficiente manera de operar el gasto. Por ejemplo, hay un fideicomiso que detectamos hace unas semanas que tiene alrededor de 1,200 millones de pesos y no ha tenido ni un solo movimiento desde el 2013. Los únicos movimientos que tiene son los pagos a la fiduciaria, el banco que lo opera, que es de 1 millón 250,000 pesos por año”, explicó a través de un video publicado en su cuenta de Twitter.

El uso de los fideicomisos se da, añadió, ya que el presupuesto federal sólo tiene validez de un año y si las dependencias no ejercen todos los recursos que les son asignados para ese periodo se pierden, así existen algunas dependencias que no gastan todos sus recursos y lo que hacen es aportarlo a un fideicomiso, el cual no tiene una vigencia anual y puede guardar dicho dinero a lo largo de los años.

Agregó que ante la estructura de los fideicomisos, los recursos en éstos “se estacionan mucho más tiempo de lo deseable”, lo cual no es adecuado y menos en el tiempo actual, en donde ante la crisis sanitaria se busca destinar más recursos al sector salud.

El secretario de Hacienda detalló que del gasto del año pasado, que fue por un total de 6.1 billones de pesos, sólo 29,000 millones de pesos se ejercieron a través de los fideicomisos, es decir, 99.53% de todos los recursos se ejercieron vía presupuesto y sólo 0.47% a través de los fideicomisos.

“El fideicomiso es más bien la excepción que la regla a través de los cuales el gobierno realiza pago de apoyos a distintos sectores”.

El funcionario de Hacienda refirió que la eliminación de los 109 fideicomisos propuestos no significa que los destinatarios finales de estos, como investigadores, artistas, deportistas, entre otros, no reciban recursos.

“La desaparición de los fideicomisos no va a poner en riesgo ni un solo peso de los recursos que llegan a estos programas; sin embargo, estamos convencidos de que esto es una preocupación legítima y por eso requiere esta explicación”.

La semana pasada, el pleno de San Lázaro aprobó, tras aproximadamente 19 horas de discusión, la extinción de 109 fideicomisos, por un monto de 68,400 millones de pesos. Ahora pasará al Senado.

Poco movimiento

29,000 mdp se gastaron el año pasado a través de fideicomisos.

99.5% de los recursos de la Federación en el 2019 se ejercieron vía presupuesto.

El uso de los fideicomisos se da ya que el presupuesto federal sólo tiene validez de un año y si las dependencias no ejercen todos los recursos que les son asignados para ese periodo, se pierden. Así, existen dependencias que no gastan todos sus recursos y lo que hacen es aportarlo a un fideicomiso, el cual no tiene una vigencia.

