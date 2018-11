El diputado Mario Delgado, quien también es presidente de la Junta de Coordinación Política, refirió que es una ficción que, actualmente, se tengan unas finanzas públicas sanas.

“Estamos en medio de una discusión, desde los últimos años, de cómo nos repartimos un pastel que cada vez se hace más pequeño y, la realidad, es que vivimos a nivel nacional una ficción de finanzas públicas sanas”, declaró en el marco del Foro Entre Legisladores en Materia Hacendaria.

Explicó que el año pasado se logró un superávit primario de 310,151 millones de pesos, lo cual representó 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB). Si bien es el primer superávit que se logra desde el 2008, el diputado denunció que esto se hizo a costa del gasto en inversión pública.

En el 2017, el gobierno destinó 569,551 millones de pesos a la inversión física presupuestaria, es decir, al gasto para realizar obras públicas. La cifra fue 26.3% menor, en términos reales, a la aprobada en el 2016.

“¿Con base en qué se logra este superávit primario? En haber tirado, prácticamente, la inversión pública. Nunca habíamos tenido un dato tan bajo si lo medimos como porcentaje del PIB. Ni en las peores crisis el gobierno había dejado de invertir como lo hizo este año”, aseveró.

Añadió que otro tema importante de la administración de Enrique Peña Nieto, que está a días de acabar, fue el aumento del endeudamiento, que en el 2012 estaba en 33.8% del PIB, mientras que el año pasado cerró en 46.5 por ciento.

En este sentido, refirió que es de extrañarse que el crecimiento económico del país no pueda pasar la barrera de 2.5%, lo cual es insuficiente para lo que se necesita.

Recursos insuficientes

Ante el panorama, el diputado de Morena refirió que las finanzas municipales y de los estados han sido las más afectadas, ya que actualmente los recursos que reciben son insuficientes.

Refirió que con en la crisis del 2008 fue cuando la situación para los estados y municipios se empezó a agravar y, al no haber alguna compensación ante la caída de las transferencias, se abrió la puerta al endeudamiento público local.

“Llevamos ya 10 años en esa dinámica, donde hay insuficiencia de recursos en los estados y municipios, lo que los lleva a aumentar el endeudamiento, el cual se ha hecho con muy pocos controles”, aseveró.

Agregó que si bien los recursos a estados han aumentado, éstos además de ser insuficientes no se reflejan en mejores servicios públicos y, al contrario, salen a la luz casos de corrupción y abusos.

Austeridad

Mario Delgado añadió que, para darle la vuelta al asunto y tener un presupuesto más eficiente y eficaz, se debe detener la transferencia de recursos del gasto público a sectores improductivos, que generan poco valor agregado.

“El impacto del gasto en la economía es nulo, porque gastamos muy mal, así que es tiempo de revisarlo. No se le puede pedir a la sociedad, a las empresas y a las familias un mayor esfuerzo fiscal, porque ese sacrificio, hasta el momento, no vale la pena si no tenemos controles en el gasto”, acotó.

Por ello, refirió que la austeridad, si se lleva a todos los niveles, permitiría abrir espacios para la reasignación del gasto público hacia rubros que sí tengan impacto en la economía, como proyectos de infraestructura o proyectos de inversión de capital humano.

“Si logramos hacer esa reasignación, puede volver a haber un estímulo, se pueden generar condiciones para que nuestra economía salga adelante y, si tenemos un crecimiento, el pastel de todos va a crecer”, indicó.

