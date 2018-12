Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, criticó a la Reserva Federal (Fed) y la describió como “el único problema” que tiene la economía de su país, en momentos en que funcionarios discutían una fuerte caída de los mercados bursátiles causada en parte por la disputa del mandatario con el banco central.

En un tuit publicado el pasado 24 de diciembre, Trump culpó al banco central por los problemas que vive la mayor economía del mundo. Con estas críticas hacia la Reserva Federal se ha roto una tradición de independencia entre el gobierno y el emisor estadounidense.

“El único problema que tiene nuestra economía es la Fed. Ellos no tienen sensibilidad para el mercado”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

“La Fed es como un golfista poderoso que no puede anotar porque no tiene delicadeza, no puede con los golpes suaves”, agregó.

El mandatario estadounidense volvió a arremeter contra la Fed este martes, al reiterar que estaba subiendo las tasas de interés demasiado rápido, pero mencionó que las empresas estadounidenses eran “las mejores del mundo” y que presentaban una “tremenda” oportunidad de compra para los inversionistas.

“Están subiendo las tasas de interés demasiado rápido porque creen que la economía está muy bien. Pero yo creo que lo entenderán muy pronto”, dijo Trump a medios en el Salón Oval refiriéndose a los integrantes del banco central estadounidense.

“Tengo una gran confianza en nuestras empresas. Tenemos compañías, las mejores del mundo y lo están haciendo realmente bien (...)Creo que es una tremenda oportunidad de compra”, agregó el mandatario.

Trump ha criticado con frecuencia las alzas de tasas por parte de la Fed de este año y ha señalado que gran parte de la responsabilidad por las tribulaciones económicas es del banco central, criticando abiertamente a su presidente, Jerome Powell, a quien él designó.

Trump declaró en agosto a la agencia Reuters que no estaba “emocionado” con Powell y algunos reportes de prensa publicados en los últimos días han sugerido que Trump habló de despedir al presidente de la Fed. Sin embargo, Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, comentó que había conversado con el presidente republicano, quien sostuvo lo siguiente: “Estoy en total desacuerdo con la política de la Fed. Creo que aumentar las tasas de interés (...) es una cosa absolutamente terrible para hacer en este momento, especialmente a la luz de las importantes negociaciones comerciales que están en curso, pero nunca he sugerido destituir al presidente Jay Powell y no creo que tenga derecho a hacerlo”.

La semana pasada, el Comité Monetario del Banco Central redujo su proyección de crecimiento para este año a 3%, en lugar de 3.1% anterior, y para el 2019 a 2.3%, frente a 2.5%, siguiendo el camino del Fondo Monetario Internacional.

El organismo multilateral advirtió desde hace meses contra una desaceleración en Estados Unidos, al considerar que los efectos positivos de la reforma fiscal se desvanecerán y que la guerra comercial con Pekín está en pleno apogeo.