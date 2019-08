La política monetaria no puede impulsar al crecimiento. Sería una falacia o quimera, pedir a los bancos centrales que corrijan las deficiencias en el ejercicio de las políticas económicas, y establecería una gran posibilidad del regreso a periodos inflacionarios, advirtió Manuel Sánchez, exsubgobernador del Banco de México.

“Creer que hay atajos para cambiar la ley y aspirar así a medio punto o 1 punto más de crecimiento económico es más una falacia. Es retórico. Está estudiado y se llama neutralidad de mediano y largo plazo de la política monetaria”, aseveró.

Entrevistado por El Economista, al cumplirse 94 años de la fundación del Banco de México y 25 de su autonomía, refiere que la política económica es más amplia y tiene más herramientas para favorecer e incentivar al crecimiento.

El banquero central, exmiembro de la Junta de Gobierno entre el 2009 y el 2016, aseveró que en el caso mexicano, los cambios estructurales serán mucho más efectivos para atajar en gran medida al “raquítico crecimiento que tenemos”.

“Facilitar un mayor espacio para invertir, otorgar mayor seguridad jurídica y respeto al Estado de Derecho sigue siendo el gran pendiente y su ausencia explica en gran medida el raquítico crecimiento de México”.

Autonomía y estabilidad de precios

¿Un banco central autónomo puede funcionar como contrapeso a un gobierno populista?

Suponer que el Banco de México debe ser un contrapeso para el gobierno no es adecuado. Es mucho más relevante pensar que el banco central es autónomo o independiente, que no debe pelear con el Ejecutivo y no tiene que hacer contrapeso al gobierno. El resultado más importante que otorga la autonomía del instituto central es el control de la inflación. En un país democrático, los contrapesos legales los tienen claramente los tres poderes de la Unión.

—Desde el inicio de la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, legisladores y el mismo mandatario han comentado su intención de proponer el doble mandato al Banxico, ¿sería pertinente?

El único caso de mandato dual en el mundo es el de la Reserva Federal de Estados Unidos, que inició en 1977, y recientemente el del Banco Central Europeo ha entrado en el debate teórico, para estimar qué tanto puede estimular a la economía desde la política monetaria. El instituto monetario tiene más un carácter técnico en el marco de la estabilidad de precios, lo que es una gran contribución para lograr la mejor distribución de los ingresos. Única y exclusivamente en el cortísimo plazo, (la política monetaria) puede influir en el crecimiento, esto si el ciclo económico entra en la parte recesiva, con un impulso marginal. Pero siempre acotado a que las expectativas de inflación están bien ancladas, pues de otro modo siempre se corre el riesgo de desatar inflación.

El arte de conducir expectativas

—¿Hacia dónde va el Banxico en sus 25 años de autonomía? ¿Es prudente un ajuste del objetivo puntual de inflación para subirlo 4 por ciento?

No haría diferencia. Mientras se cumpla el objetivo, donde fluctúa en torno a 3%, que equivale a la estabilidad de precios. Lo que es relevante es que se anclen las expectativas. Ya hubo dos años que el Índice Nacional de Precios al Consumidor estuvo incluso por debajo de 3%, en 2015 y 2016; de manera que no es particularmente difícil alcanzar el objetivo puntual. El inconveniente de cambiar el objetivo sobre la marcha, en plena convergencia, se perdería la credibilidad.

En la política monetaria se tienen que conducir las expectativas. No es tan imposible llegar a 3 por ciento. La mayor parte del tiempo se ha mantenido la inflación suficientemente cercana al objetivo. No veo necesario hacer una modificación, porque sí se ha logrado y seguro lo van a lograr de nuevo.

La importancia del mercado cambiario

—La credibilidad de Banxico es destacada por inversionistas y agentes económicos ¿Cómo se ha construido esta historia?

La autonomía jurídica del banco central, sin un tipo de cambio flexible, no habría funcionado. Fue muy importante liberar al mercado cambiario. Pero sin duda, la credibilidad del Banxico ha sido también resultado de los cuadros profesionales que han estado ahí.

El Banco de México ha sido un semillero de funcionarios públicos altamente respetados en la sociedad y pilar fundamental de su institucionalidad. Sería terrible que el capital humano salga de Banco de México, por los topes salariales. Banco de México ha sido una gran escuela de funcionarios públicos de primer nivel, y merecen una adecuada remuneración.

¿La autonomía es el origen de la estabilidad de precios?

Es la combinación de la arquitectura jurídica que da toda la facultad de decisiones en materia monetaria, más el tipo de cambio flexible y la adaptación del know how que existe en el ámbito de los bancos centrales que hoy tienen el objetivo de inflación. Esta combinación de elementos ha dado resultado a la estabilidad de los precios. Y sí tengo la impresión de que ha sido el compuesto que ha facilitado el camino a la estabilidad de los precios en México.

