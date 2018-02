La reforma fiscal, que entró en vigor el pasado 1 de enero en Estados Unidos, trae consigo diversas implicaciones para los estados del país gobernado por Donald Trump, indicó un estudio de la think tank Tax Foundation.

“Cada estado tiene su propio enfoque de tributación: su propia combinación de tasas de impuestos, tasas, estructuras, reglas y exenciones. Estas variaciones reflejan una multiplicidad de propósitos y un conjunto de objetivos fiscales”, acotó el estudio.

Esto implica que ningún estado se ajusta a todas las disposiciones del Código de Rentas Internas, ya que cada uno ofrece su propio conjunto de modificaciones, adiciones y sustracciones al código.

Jared Walczak, analista de Tax Foundation, señala que los estados se ajustan a las disposiciones del código tributario federal principalmente, para reducir la carga de cumplimiento de la tributación estatal. La conformidad federal, como se le llama a esto, representa un caso de delegación que permite a los estados conservar sus recursos legislativos, administrativos y judiciales al tiempo que reduce las cargas de cumplimiento del contribuyente.

“(Lo anterior) significa que la reforma tiene implicaciones para los ingresos estatales más allá de los efectos económicos (...) A raíz de la reforma tributaria federal, los estados tienen una oportunidad de oro para mover sus propios códigos impositivos en una dirección más simple, neutral y favorable al crecimiento”, indicó.

Debido a que las disposiciones de ampliación de la base gravable de la nueva ley a menudo fluyen a través de los estados, mientras que las reducciones de tarifas correspondientes no lo hacen, agregó que la mayoría de los estados experimentará un aumento de los ingresos.

“La gran mayoría de los contribuyentes recibirá un recorte de impuestos a nivel federal, pero podría ver fácilmente un aumento en el impuesto estatal a menos que los estados actúen para evitarlo”, mostró el estudio.

Ajuste selectivo

En total, 18 estados cumplirán en automático las disposiciones pertinentes de la nueva ley, mientras que 19 deben analizar los cambios que deben hacer para adoptar las nuevas disposiciones y los estados restantes se ajustan selectivamente.

“Los mayores aumentos de ingresos se darán en estados que se ajusten a la exención federal, ya sea directamente o vinculando sus propias exenciones personales con el número de exenciones reclamadas a nivel federal. Los estados que cumplen con la deducción estándar y la exención personal también experimentarán un aumento de ingresos”, refirió el estudio.

Por otro lado, un análisis de The Tax Policy Center mostró que los estados deberán decidir qué hacer con su sistema tributario —cómo se adaptan a la nueva ley y hacen modificaciones en sus sistemas— mientras lidian con la presión sobre los programas de gasto federal como resultado del aumento de 1.5 billones de dólares en el déficit presupuestario.

“Cuando el Congreso aprobó la reforma no sólo creo nuevas leyes impositivas para muchos estados, sino que también creó muchos problemas para las autoridades (....) los estados más afectados por la ley —los que enfrentan grandes cambios en sus sistemas si no actúan— no pueden implementar cambios simples en las políticas para aumentar el gasto o reducir las tasas impositivas sin aumentar significativamente las cargas impositivas para grupos específicos, como las familias numerosas”, indicó el estudio.

ana.martinez@eleconomista.mx