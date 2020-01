La llegada de turistas extranjeros a España aumentó 1.2% en el 2019 respecto al año anterior, hasta los 83.7 millones, con lo que se logra un nuevo récord de visitantes por séptimo año consecutivo, según la previsión de cierre del año ofrecida hoy en rueda de prensa por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

A falta de las cifras definitivas, el incremento de 1.2%, que supone en torno a 1 millón más de llegadas, es ligeramente superior a 1.1% logrado el año pasado. Maroto explicó que la subida de visitantes obedece al incremento de llegadas de América y Asia, que ha compensado la caída de mercados tradicionales como el británico.

El gasto de los turistas internacionales subió 2.9% y se situó en 92,337 millones de euros. El año pasado, el gasto se elevó 3.3% interanual.

Los afiliados a la Seguridad Social en el sector turístico crecieron interanualmente 3.2% y se colocaron en 2 millones 395,030 inscritos, unos 75,000 más.

Maroto dijo que el 2019 fue “un año bueno para el sector, que ha demostrado su fortaleza pese a las incertidumbres” y se ha reafirmado como motor de crecimiento en el empleo.

Vamos a convertir Madrid en el Davos del turismo: OMT

España lleva años siendo el segundo país del mundo que más visitas e ingresos recibe por turismo. Un liderazgo mantenido a pesar de (o más bien gracias a) no ser sólo el destino de sol y playa que encarnaba hace 60 años. Por ello no extraña saber que la Organización Mundial del Turismo (OMT) planee hacer de España, y más concretamente de Madrid, un Davos del turismo. En una entrevista con Expansión en vísperas de la Fitur, el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, adelantó que Madrid acogerá este mismo otoño un Foro Mundial del Turismo que tendrá lugar todos los años. Todo un guiño para la capital que alberga la sede del organismo, con el objetivo de “posicionar Madrid y España como líderes no sólo en números, sino también en experiencia”.

“Creo que no es tanto una cuestión de cantidad de turistas que llegan. Mucho más importante para el país y para la economía son los ingresos, y España se está posicionando bien en todo tipo de productos y segmentos de visitantes”, dijo en entrevista.

Respecto a si está agotado el modelo de sol y playa en España, respondió: “No creo que esté agotado, pero han aparecido otros destinos a los que acuden turistas que buscan productos diferentes. España se está convirtiendo en un foco importante para el turismo de negocios y eventos internacionales. La COP25 fue el último gran ejemplo de ello. España ya no es el destino de sol y playa de hace 20 años. Ahora ofrece diferentes productos para cualquier tipo de visitante, y estamos seguros de que esa dinámica va a continuar en los próximos años.

“Nuestra intención es posicionar a España como líder y a Madrid como capital mundial del turismo. Estamos trabajando con el gobierno para situar a España y a Madrid como un Davos del turismo. De la misma forma que hace el Foro Económico Mundial, nosotros queremos lanzar un Foro Mundial del Turismo en Madrid todos los años”.

Ante la interrogante de si ya hay fechas, dijo que es un anuncio que harán en breve. “La intención es organizar la primera cita este año, en otoño. Se llamará Foro Mundial del Turismo, y todos los años escogeremos alguna temática de actualidad en el sector. No existe ningún foro a nivel mundial especializado en turismo”.