Una vez que Donald Trump tome posesión como el nuevo presidente de Estados Unidos, sería conveniente que el régimen de inversión de las administradoras de fondos para el retiro (afore) se flexibilice para buscar mejores rendimientos en los mercados, indicó Mariano Ugarte del Solar, director general interino de Principal Afore.

Ésta es la mejor coyuntura para hablar de flexibilizar el régimen de inversión.

Hoy todas las afores están al límite de lo que se permite invertir en el exterior que es 20% del total. Tener estas limitantes no es óptimo para el cliente porque te quitan la posibilidad de darle mejores rendimientos , dijo en entrevista.

Refirió que un portafolio que esté bien diversificado siempre estará expuesto a los riesgos, pero también a generar mejores rendimientos, pues si se mantiene sólo en instrumentos que le generen poca utilidad, eso no ayudará a mejorar las pensiones de los trabajadores.

Los rendimientos no tienen que medirse en periodos de corto plazo sino de mediano y largo plazo; si un portafolio decide no asumir riesgos y estar parejo en sus rendimientos, lo que pasa es que pierde poder adquisitivo con el tiempo; entonces uno tiene que estar dispuesto a tomar riesgos en los portafolios para ganarle a la inflación , expuso.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), durante el 2016, las inversiones de las afores se concentraron 52.82% en papeles gubernamentales, 19.94% en deuda privada y 5.90% en renta variable nacional; mientras que 13.94% en renta variable extranjera, 0.91% en deuda internacional y el resto en instrumentos estructurados.

Trump no nos preocupa

El directivo indicó que a pesar de la volatilidad que se vive desde el 8 de noviembre del 2016 cuando fueron las elecciones de Estados Unidos , los rendimientos de la afore se ubicaron por arriba de la inflación, con un promedio de 4%, en términos reales.

Hemos aguantado la fuerte volatilidad; a pesar de sus declaraciones (de Trump) estamos tranquilos. Antes y después de las elecciones nos mantuvimos por arriba del promedio de los rendimientos de la industria , expuso.

Comentó que, para Principal, México es un país en el que se verán importantes áreas de oportunidad para seguir invirtiendo, especialmente en el sector energético e infraestructura, por lo que no espera que exista un panorama tan negativo como lo prevén algunos analistas.

El panorama para el país es incierto ante las declaraciones de Trump; hasta que no se tenga nada definido, no podremos saber qué va a pasar (...) Lo que podremos hacer, en materia de afores, es que las personas no midan el periodo de los rendimientos en un corto plazo, pues si deciden cambiarse a una que ahorita presente altos rendimientos, en el futuro no le va a beneficiar .

Mandatos, prioridad

Ugarte del Solar mencionó que ante el panorama de incertidumbre que se pueda avecinar a lo largo del 2017, Principal está preparando la figura de inversiones por mandatos, los cuales les permiten generar un área especializada en inversiones en el extranjero, con el fin de mejorar sus rendimientos. En la actualidad, Banamex y XXI Banorte cuentan con estas figuras para modernizar sus portafolios de inversión.

Estamos interesados en desarrollar los mandatos a lo largo de este año. Hay distintas alternativas para generarlos; por ejemplo, teníamos en vista una área de renta variable europea, pero con los cambios coyunturales en Estados Unidos y el efecto que pueda generar en el mundo, tenemos que esperar para ver qué es lo más conveniente , dijo.

Finalmente, comentó que para Principal más que ofrecer nuevos productos como las afores para niños se enfocarán más en mejorar el servicio que se les da a los trabajadores, respecto del manejo de su ahorro para el retiro. Hay que dar mayor foco al cliente y no al producto , agregó.