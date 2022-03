En enero, la tasa de desempleo en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ubicó en 5.3%, la misma cifra registrada en febrero del 2020, justo antes de la pandemia.

El número de trabajadores desempleados (35.9 millones), se mantuvo 300,000 por encima del nivel anterior a la crisis sanitaria, destacó el organismo con sede en París.

De acuerdo con el informe mensual que publica la organización, el desempleo en mujeres descendió a 5.5% desde 5.6% de diciembre y en los hombres se mantuvo igual en 5.2 por ciento. No obstante, sólo la mitad de los países registraron una tasa más baja para los hombres que para las mujeres.

En cuanto a los jóvenes de 15 a 24 años, el organismo destaca que el desempleo se ubicó en 11.3%, apenas 0.1 punto porcentual por debajo de la cifra de diciembre.

En la zona euro el desempleo tuvo una ligera disminución, al pasar de 7% en diciembre del 2021 a 6.8% en enero, con descensos de 0.2 puntos porcentuales o más en Estonia (5.5 a 5.3%); Francia (7.2 a 7%); Italia (9 a 8.8%); Luxemburgo (5 a 4.7%); Eslovenia (4.4 a 4.2%); y España (13 a 12.7 por ciento).

Los países que tuvieron un alza de 0.2 puntos porcentuales o más fueron Grecia (de 13 a 13.3%); Lituania (6.6 a 7%) y Portugal (5.8 a 6 por ciento).

En México disminuye tasa

En América del Norte, México registró un decremento al pasar de 3.9 a 3.5% pero aumentó en Canadá (6 a 6.5%) y Estados Unidos (3.9 a 4 por ciento).

“Hay que tener en cuenta que la tasa de desempleo oculta la magnitud de la demanda de trabajo insatisfecha, ya que algunas personas no empleadas pueden estar fuera de la población activa y, por lo tanto, no se ven reflejadas en la tasa de desempleo, ya sea porque no buscan activamente un empleo o no están disponibles para trabajar”, señala el informe elaborado por el organismo al frente de Mathias Cormann.

valores@eleconomista.mx