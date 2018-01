Davos, Suiza. El Foro de Davos es mucho más que una cumbre de líderes políticos y empresarios del más alto nivel. Es un encuentro de expertos en tecnología, ciencia, artes y hasta religión, que conversan con autoridades, políticos y empresarios sobre tópicos que tienen por hilo conductor, el del tema anual del encuentro.

El de este año, es “Crear un futuro compartido en un mundo fracturado”. Y en una de las sesiones analizaron el tema “simpatizar con los océanos”.

Ahí, alertaron que en el año 2050, habrá más plástico en el océano que peces, si no se detiene el desecho al mar de botellas y bolsas de plástico.

Fake news y políticos reales

En varias mesas analizaron el impacto de los medios digitales en la difusión de noticias, donde Joseph Kahn, Director Editorial de The New York Times, dijo que el principio del periodismo es investigar un hecho y verificarlo con diversas fuentes. Y las redes sociales no son un medio confiable para conseguir información y menos para replicarla. Además consignó que el calificativo de “fake news” que están popularizando Donald Trump en Estados Unidos o Vladimir Putin en Rusia, está más relacionado con el totalitarismo que no permite opiniones ni críticas a sus regímenes.

Ahí mismo, Jimmi Wales, Fundador de Wikipedia, consideró que los medios de comunicación tendrían que cambiar su forma de buscar publicidad pues al independizarse económicamente, se vuelven menos vulnerables a intervenciones o sugerencias de sectores de poder.

Rastreando a la depresión

Unas 320 millones de personas en el mundo han sufrido depresión, pero esta desequilibrio temporal puede orillar a bajas de empleo y estudios y en los casos más extremos, a la muerte.

En el Foro, Ariella Käslin, atleta; Vivian Riefberg, Socia senior de McKinsey & Co. Americas, y William Smith Stubbs, Cofundador Y Director Técnico de Spur Labs, consideraron que el manejo de redes sociales y el bajo contacto con otras personas, se ha convertido en un determinante para que los adolescentes y jóvenes caigan en depresión.

Käslin, atleta profesional, destaca que el deporte es una forma natural para mejorar la salud mental y del cuerpo en conjunto y las endorfinas que se liberan, funcionan como catalizador de los eventos que en otro escenario podrían conducir a prácticas destructivas.

Armamentismo y cultura

En otra sesión, dedicada a la cultura y el armamentismo, Alicia Bah Kuhnke, Ministra de cultura de Suiza, dijo que debería presentarse un impulso empresarial a la cultura que mantenga a las expresiones artísticas al margen las irrupciones bélicas.

Yo – Yo Ma, Chelista de Soun Posting LLC, sugirió que las políticas públicas se encaminen a impulsar a los educandos a las actividades artísticas para estimular un nuevo pensamiento creativo. Con lo que se contrarrestaría todo espíritu bélico.

Profesores del mañana

En una de las sesiones dedicada a la tecnología y la 4ª Revolución, tocaron el tema de la sustitución de profesores a partir de robots.

Y es que consideran que al avanzar en la inteligencia artificial, los software de humanoides tendrán la capacidad para automatizar este trabajo, lo que dejará a millones de profesores desempleados.

Lo único que podría hacer la diferencia, es la capacidad de discernir que tiene un humano y que en este desempeño profesional le ayudaría a desarrollar estrategias de enseñanza para un alumno con problemas sicológicos o que transita por un periodo de adaptación.

La fe y su poder

¿Cómo identificar las fracturas sociales y políticas? ¿Pueden los líderes religiosos explicar el origen de estos problemas? De acuerdo con Peter Kodwo Appiah Turkson, cardenal y prefecto de la Promocion Integral del desarrollo humano, la fe es el factor que ancla principios fundamentales de humanidad y colaboración. Pero cuando un hombre mata a otro, hay un rompimiento de principios que favorece al deterioro social.

Brani Dugal, representante principal de Bahaí International Community, dice que la multiplicidad de narrativas acerca del origen del mundo, o de las culturas alrededor de las creencias, se ha convertido en un factor de segmentación, donde las menos resistentes terminan por desestabilizar el orden.

Alimentos naturales

En otra sesión, sobre alimentos nutritivos para crear una oferta sostenible.

El presidente mundial de Nestlé, Paul Bulke; así como la ministra de seguridad alimentaria de los Emiratos Arabes Unidos, Mariam Mohammed Saeed Hareb Al Mehairi; y la Directora de Greenpeace Internacional Jennifer Morgan, hablaron sobre el impacto de las nuevas tecnologías en los alimentos procesados.

Enfatizaron que estos aceleradores de producción, han generado a su vez dietas poco saludables que menoscaban las capacidades de los estudiantes y trabajadores.