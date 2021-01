El campo argentino tomó la decisión de suspender por tres días la comercialización de granos, una medida que comenzará a regir a partir del lunes próximo, y hasta el miércoles 13, inclusive. Esta determinación se había comenzado a amasar en la reunión que la Comisión de Enlace Agropecuario mantuvo el lunes pasado, y ayer se optó por dictaminar el paro, en respuesta a la prohibición de exportar maíz.

Del encuentro participaron los representantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales (CRA) y Federación Agraria (FAA) y Coninagro, aunque las primeras tres fueron las que dieron el visto bueno para avanzar con la medida de fuerza.

Esta diferencia tiene que ver con que mientras que las entidades que aprobaron la iniciativa porque entienden que ya no hay más espacio para el diálogo, Coninagro apuesta a que se abra alguna instancia para conversar con el Gobierno."Ese camino ya se intentó muchísimas veces y no se logró absolutamente nada. De hecho nos enteramos por los medios que se iba a prohibir la exportación de maíz, y no solo no nos avisaron sino que además desde aquel momento nunca nos llamaron ", sostuvo a El Cronista Jorge Chemes, titular de CRA.

La postura de Coninagro no estaba tan aislada y el resto de las entidades al menos la consideraban, aunque las declaraciones previas al encuentro de este martes a las 17 por parte del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, que dijo que el Gobierno "no se moverá ni un centímetro", terminó por inclinar definitivamente la balanza.

Una de las modificaciones que se dispuso es que el cese de comercialización se dará solo en el mercado de granos y no se hará extensivo, por el momento, al sector de la carne.