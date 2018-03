El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, dijo la mañana de este lunes que es más probable que el dólar estadounidense comience a bajar frente al peso una vez que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, asuma el cargo esta semana.

Desde la victoria de Trump en noviembre el peso mexicano ha caído fuertemente en medio de incertidumbre sobre medidas que tomaría el futuro mandatario estadounidense y su efecto sobre su vecino México.

El alza en el precio de la gasolina es resultado de los incrementos en los energéticos a nivel internacional, aseguró el titular de Hacienda.

El funcionario señaló que ante este panorama, el gobierno federal buscó nivelar la situación por lo que disminuyó el impuesto a la gasolina de 4.28 a 3.16 pesos por litro, mediada que no afecta las finanzas públicas.

Además, comentó, se hizo un esfuerzo por reducir el gasto, muestra de ello son los 190,000 millones de recorte y 356,000 en gastos operativos, que incluye vales y servicios personales de funcionarios.

En entrevista televisiva, el titular de la SHCP argumentó: No es una decisión que tome el gobierno. Es el entorno el que nos cambia y nos obliga a actuar con sensibilidad y responsabilidad , expresó.

Enfrentamos un entorno de gran incertidumbre,originado por factores externos y que ha impactado variables como el precio de los combustibles pic.twitter.com/8eDqEyrlHZ — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 13 de enero de 2017

Asimismo, dijo, el precio de la gasolina se determina a partir del costo del petróleo y de los energéticos a nivel internacional, así como de márgenes de refinación; ello sumado a la volatilidad, son los factores que delimitarán el precio de las gasolinas en el país en los próximos meses.

Meade Kuribreña reiteró que no habrá marcha atrás a los incrementos, pues no podemos salir a comprar gasolinas que hoy cuestan más y venderlas acá más barato sin acomodar el impacto de ese diferenciar en algún lado, que solo tiene tres alternativas: o más deuda, más impuestos o una reducción del gasto que necesariamente afectaría el gasto, el cual es muy sensible .

Aclaró que el incremento no se relaciona con la reforma energética, que permite que cualquiera pueda refinar, almacenar, transportar y vender gasolina, ni en las diferentes reformas fiscales.

Lo que más afecta en la economía, sostuvo, es la incertidumbre y eso es lo que ha dominado tras el triunfo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, por lo que esperamos ver ya con la administración, cómo podemos ir acotando los diferentes escenarios y se reduzca la incertidumbre .

Respecto a los aumentos en otros productos, anotó que los impactos de los precios de las gasolinas son moderados y se irán diluyendo con el tiempo; no estamos en frente un proceso generalizado de incrementos que vayan a ser permanentes .

Finalmente, consideró que el futuro del país depende de la capacidad del gobierno de construir y definir la relación de México con su principal socio comercial.

Es un ejercicio donde tendremos que participar todos los que tenemos algo que decir, empresarios que invierten en México y en Estados Unidos; y quienes dependemos de esas cadenas de valor, será un diálogo muy amplio , concluyó.

