Por primera vez en este siglo, el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2019 se aprobó por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados en sus términos, sin ningún cambio, y de inmediato se sometió a la discusión del pleno camaral, que lo aprobó en lo general por 295 votos de Morena, PT, PES y PVEM, y 179 del PAN, PRI, PRD y MC en contra; la discusión en lo particular se reanudará esta mañana luego de que se decretara un receso ante el conato de violencia desatado al desahogar el primer artículo reservado referente al impuesto a los combustibles.

Fernando Galindo Favela (PRI), integrante de la Comisión de Hacienda y exsubsecretario de Egresos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, comentó que desde el 2000 los decretos se habían aprobado con modificaciones respecto del proyecto original presentado por el Ejecutivo federal en turno.

“Desde el cambio con Vicente Fox siempre se tuvieron modificaciones en la discusión de la ley de ingresos y en el presupuesto.(Hoy) no estuvieron abiertos a la discusión, se aprobó muy rápido este dictamen. En los seis años que fui subsecretario siempre hubo cambios”, dijo el priista.

Su correligionario, Pedro Pablo Treviño, quien fue presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la LXII Legislatura, consideró que a todas luces fue una decisión autoritaria, dictatorial, en la que no se tomó en cuenta a nadie de la oposición.

“Piensan que están solos en la Cámara y, con su mayoría, legítima, no le quieren mover ni una coma. Le tienen miedo al presidente. Pareciera que el Ejecutivo controla esta parte del Legislativo y no está bien, no es correcto, no es una buena señal”.

Desde el Senado de la República, el panista Gustavo Madero criticó que el sello de Morena sea trabajar en fast track, bajo presión y sin cuidar las formas.

Por su parte, su copartidaria Minerva Hernández consideró que uno de los aspectos que se debió analizar es el hecho de que no existen estímulos a la productividad del país, a los contribuyentes o al empresariado. “Sólo hay asistencialismo por el lado del gasto y cero estímulos para el ingreso”.

IEPS a gasolina enciende y divide a diputados

Durante el arranque de la discusión de las reservas, la propuesta del priista Pablo Angulo Briceño de modificar el artículo primero del dictamen para eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas fue rechazada por 301 votos de la mayoría legislativa; 166 legisladores priistas, panistas, perredistas y de MC votaron a favor del cambio.

“Desechada la propuesta de quitarle recursos al presidente López Obrador”, declaró al pleno camaral Dolores Padierna, presidenta en turno de la Mesa Directiva, y fue cuando se desbordaron los ánimos de la asamblea que ya estaban bastante caldeados por la discusión del tema.

Los priistas, en voz de Enrique Ochoa Reza, informaron que, ante la falta de condiciones para el debate, abandonarían el salón de sesiones, lo que hicieron en cuanto votaron su propuesta de modificación.

Cuando los panistas reclamaron la parcialidad de Padierna al conducir la sesión, la morenista decretó un receso; la sesión, por acuerdo de los coordinadores parlamentarios, se reanudará hasta las 10 de la mañana de hoy.

Los diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano mostraron su inconformidad por el hecho de que en la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación(ILIF) no se reflejara la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su campaña de reducir los precios de gasolina, gas y diesel; incluso, desde la tribuna pusieron audios en los que se escuchaba la voz del mandatario diciendo sus propuestas sobre el tema.

“Si bien se prometió que no habría más gasolinazos, el IEPS a combustibles dice lo contrario, pues de acuerdo con la ILIF se tendrán 10,000 millones de pesos más a lo que se aprobó en el 2018”, expuso Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda.

Antonio Ortega Martínez, diputado de la bancada del PRD, aseguró que su voto a la ILIF fue en contra debido a que nunca se consideró la eliminación del IEPS a combustibles, por lo que los ciudadanos volverán a resentir el famoso gasolinazo durante el 2019.

El morenista Mario Delgado respondió con otro audio en el que se escuchaba una canción de Paquita la del Barrio y acusó de hipócritas a quienes ahora piden que se acaben los gasolinazos, cuando en la pasada administración fueron partícipes de la aprobación de la ley de ingresos del 2017, donde se adelantó la liberación de los precios de los combustibles.

“Con el voto del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano se aprobó la ley de ingresos del 2017, donde en un transitorio se adelantaba la liberación de los precios, a pesar de que la Cofece advertía que no había condiciones para hacerlo y, de un día para otro, los precios subieron 15%”, abundó, mientras los diputados gritaban consignas y levantaba letreros que decían #QueBajeLaGasolina.

Refirió que, a lo largo del 2019, los precios de la gasolina sólo van a subir conforme a la inflación, pues es la única herramienta de margen de maniobra que se dejó a la nueva administración.

Por otro lado, los diputados también criticaron la propuesta de bajar impuestos en la zona fronteriza, la cual llegará en forma de decreto en los siguientes días. Erika Sánchez Martínez, del PRI, refirió que la manera adecuada para bajar estos impuestos debe ser mediante una reforma a la ley y no como decreto.

“La promesa del presidente de reducir las tasas del ISR en IVA en la franja fronteriza del norte no está reflejada en el Paquete Económico que presentaron. Sin duda, tendrá un gran impacto en los ingresos tributarios y en total opacidad se desliza cambiar dicha propuesta por un paquete de estímulos fiscales, que de manera discrecional y autoritaria pretende meter el Ejecutivo Federal sin tomar en cuenta al Congreso”, acusó por su parte Antonio Ortega Martínez, diputado del PRD.

Pedro Pablo Treviño aseveró que esta propuesta podría contribuir a un aumento en la elusión y evasión fiscales por parte de los contribuyentes.

¿Qué se aprobó en lo general?

Tras casi tres horas de discusión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Ingresos de la Federación 2019 que contempla recursos por 5 billones 274,400 millones de pesos, lo que implica un aumento de 6.3%, en términos reales y respecto de lo aprobado en el 2018.

De los ingresos presupuestarios 62%provendrá de los impuestos que paguen los contribuyentes, ya que se contemplan recursos por 3 billones 287,600 millones de pesos, 7% más a lo registrado este año.

Los ingresos petroleros aportarán 20% con un total de 1 billón 045,000 millones de pesos; mientras que los ingresos que generen los organismos y empresas, con 20%, un total de 821,500 millones de pesos.

Otro aspecto que se aprobó es el IEPS a gasolina y diesel, del cual se contemplan recursos por 269,300 millones de pesos, esto es 4.11% más a lo que se aprobado para el 2018. (Con información de Alberto Molina).