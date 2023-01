Destacan a cadena agave-tequila como detonante económico de la región Valles

Guadalajara, Jal. A la par del bicentenario de la fundación del estado de Jalisco, este 2023 también celebrará un centenario de su constitución el municipio de El Arenal, enclavado en la principal zona productora de tequila en la entidad.

En esa región, “el principal detonante de oportunidades para el crecimiento económico, ha sido la participación comprometida de los empresarios locales en sintonía con el trabajo y la colaboración de la propia comunidad”, afirmó el CEO de El Castillo de Tequila, Gildardo Partida Hermosillo.

Debido a la aportación que hacen los municipios que conforman el Paisaje Agavero al desarrollo económico del estado, la casa tequilera reunió a los presidentes municipales de El Arenal, Amatitán, Ahualulco de Mercado, San Martín Hidalgo, Ameca, Etzatlán, Magdalena, Hostotipaquillo, SAn Juanito de Escobedo, San Marcos, Tala, Tequila y Teuchitlán, además del secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco.

De acuerdo con Partida Hermosillo, pronto, en esta región “se verán consolidadas no solo las compañías involucradas en las cadenas productivas tradicionales de esta región, sino que en el corto y mediano plazo, habrán de crecer otros proyectos relacionados con los sectores del turismo, servicios y agroindustria”.

Por su parte, el secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, compartió un párrafo del primer informe que rindió ante el Congreso local Prisciliano Sanchez, considerado el padre fundador del Estado de Jalisco y primer gobernador Constitucional de la entidad.

En ese documento, Prisciliano Sánchez mencionó al agave de mezcal -como se conocía en ese entonces al tequila-, como una de las esperanzas para enfrentar la pobreza de la región.

“En las laderas arenosas y pedregosas de El Arenal, de Amatitán, de Tuxcacuesco y de Tequila, hay una planta maravillosa que es el agave del que se procesa agave de mezcal y dicen que es un producto que es bueno, es barato y no hace daño; y el día que espero no sea muy lejano, se venda no sólo en nuestros pueblos, sino que se venda a otros estados y a otros territorios, será uno de los renglones más importantes de nuestra economía”, escribió Prisciliano Sánchez en su informe del 1 de enero de 1826.

Al cierre de 2022, la industria tequilera alcanzó cifras récord con 651.5 millones de litros producidos, 416.8 millones de litros exportados y el consumo de 2.6 millones de toneladas de agave consumidas.