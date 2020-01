Frente a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que indican que el Producto Interno Bruto (pib) de México se contrajo 0.1%, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que él tiene otros datos y aseguró que hay bienestar en México.

“Tengo otros datos. Ya se esperaba, pero están cambiando los parámetros para medir si tenemos bienestar en México, en nuestra sociedad, y como tengo otros datos puedo decirles que hay bienestar. Puede ser que no haya crecimiento, pero hay desarrollo y bienestar”, dijo durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Según cifras del Inegi, durante el año pasado, la economía mexicana cayó 0.1% respecto al 2018, lo que significa el peor resultado desde la crisis del 2009, cuando el PIB cayó 5.04 por ciento.

De acuerdo con cifras originales, la caída del PIB en el 2019 se debió a un retroceso de 1.7% en las actividades secundarias, que no pudo ser compensado con el incremento de 1.9% en las primarias y de 0.5% en las terciarias.

El mandatario mexicano argumentó que los parámetros que utiliza el Inegi fueron creados durante el periodo neoliberal y los gobiernos anteriores lo volvieron la base para medir el desarrollo del país.

“A mí no me importan mucho”, respondió sobre el cuestionamiento de si su gobierno está preocupado por los indicadores.

Defendió que estos parámetros están cambiando, con el fin de dimensionar de mejor manera el bienestar de las personas en México.

“Sí va haber crecimiento, por eso integramos el gabinete para fomentar el crecimiento”, expuso.

Asimismo, agregó que es importante que haya una mejor distribución del ingreso, “que los beneficios lleguen a todos, eso es lo que me tiene tranquilo porque abajo hay más capacidad de compra, no hay crisis de consumo. Me importa mucho la economía familiar”.

[email protected]