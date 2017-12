Ante los señalamientos realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto a que la entrega de subsidios se concentra sólo en algunos estados, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) espera que para el 2018 dicha dispersión tenga más dinamismo en entidades que tradicionalmente han recibido menos apoyos para la adquisición de viviendas.

De acuerdo con Jorge Wolpert Kuri, director general de la Conavi, la dispersión de subsidios se realiza de acuerdo con el dinamismo económico de las entidades, razón por la cual algunos estados, que son los de una mayor actividad económica, concentran la entrega de estos apoyos.

“El subsidio en ocasiones se concentra en estados que tienen una mayor movilidad económica, como en Nuevo León, Quintana Roo y Jalisco. Esto tiene que ver en la dispersión de los subsidios”, detalló el funcionario.

Wolpert Kuri agregó que la entrega de subsidios se hace por medio de entidades ejecutoras, como el Infonavit, mismas que se concentran en el financiamiento para la adquisición de vivienda nueva, la cual tradicionalmente es adquirida por afiliados a un esquema de seguridad social, y para gozar de esa prestación es necesario contar con un trabajo formal, el cual se genera en su mayoría en estados con una actividad económica mayor.

“Esta forma de operar un subsidio para la vivienda hace que si el programa de subsidios se concentra con 80% para la adquisición de vivienda nueva, (su destino) sea donde esté esa generación de empleos, esa demanda”, detalló.

Hace algunos meses, la ASF señaló que la Conavi no cuenta con una política que permita controlar la distribución de los subsidios en función de los niveles del rezago habitacional que presentan las entidades federativas.

COMIENZA A DISPERSARSE

El funcionario destacó que de los 4,200 millones de pesos que se destinaron este 2017 para el programa de subsidios que opera la Conavi, alrededor de 900 millones de pesos fueron para la modalidad de autoproducción, que en su mayoría es destinada a la población no afiliada a algún esquema de seguridad social y que se encuentra en estados que no tienen una destacada actividad económica.

“(La dispersión de los subsidios) se reflejará a partir de este 2017, porque más de 900 millones de pesos se dispersará a través de la población no afiliados (...) Hemos platicado con nuestros ejecutores, en particular con el Infonavit, para que nos apoyen para la provocación de oferta en otros estados, como en estados del sur, que hoy no tienen una oferta suficiente de vivienda nueva”, amplió.