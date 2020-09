El triunfo del candidato estadounidense a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) romperá por primera vez, un acuerdo multilateral generado después de la Segunda Guerra Mundial. Así es como lo describe el profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, Gabriel Pérez del Peral.

Tras la fundación del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se acordó que Europa lideraría al FMI, Estados Unidos al Banco Mundial y Latinoamérica al BID. “Se trató de un compromiso que desde entonces, hace más de 70 años, había legitimado precisamente el liderazgo de Estados Unidos”, aseveró.

Al violentar los acuerdos, está alimentando la desconfianza, el espíritu anti Estados Unidos en la región, y perdiendo su liderazgo, resaltó.

Entrevistado por El Economista, a menos de 48 horas de que se realice la primera elección virtual del líder de un organismo internacional, el experto considera que lo que está buscando el presidente Donald Trump impulsando esta candidatura, es colocar a personas de su total confianza en puestos estratégicos.

No es coincidencia que sea el presidente Trump, quien está impulsando el liderazgo en el Banco multilateral más importante para América Latina, ni tampoco es fortuita la propuesta que ha hecho él mismo, para ocupar la vacante que dejará José Ángel Gurría en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aseveró.

“Claramente, el presidente Trump ve perdida su reelección en Estados Unidos, y quiere dejar en puestos estratégicos de organismos internacionales a gente de su absoluta confianza”, consignó.

En el BID, el candidato de Trump a la presidencia es Mauricio Claver Carone, el asesor de seguridad para América Latina en la Casa Blanca y para la OCDE, ha nominado ya a Christopher Liddel, quien es jefe adjunto de Gabinete en la Casa Blanca.

Son los gobiernos quienes le apoyan. No es América Latina

Lo menos que importa al presidente Trump es el futuro de América Latina. Por eso jamás ha puesto un pie en un solo país de la región como mandatario de Estados Unidos, observó el investigador de la Universidad Panamericana. Él no quiere perder el poder y por eso lo está buscando en la OCDE y en el BID, subrayó.

Como ha reportado El Economista, son más de 17 países los que están apoyando ya al candidato estadounidense a la presidencia del BID. Se trata de las Bahamas, Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Surinam, Estados Unidos y Venezuela.

El representante de Venezuela que le impulsa, precisó el candidato estadounidense, Mauricio Claver Carone, a El Economista el pasado 23 de agosto, es el respaldado por Juan Guaidó.

“No nos confundamos. El apoyo que aparentemente llevará al triunfo al candidato estadounidense, no es de Latinoamérica. Es el de los gobierno de los países de la región. Y no podemos saber que intereses o acuerdos ocultos hay detrás de estos apoyos. Porque no hay transparencia, y porque ya hemos visto como suele hacer sus acuerdos el presidente Trump”, aseveró Pérez del Peral.

El primer no Latinoamericano al frente

Juntos los 17 países que han formalizado su apoyo a Claver Carone, más Israel, otorgan el 54% del voto que legitimaría la llegada del primer estadounidense a la presidencia del BID.

Solo que el BID, a diferencia de los otros organismos internacionales, tiene por norma, que además de cumplir con la mayoría a favor del candidato, se debe validar la elección con la presencia del 75% de los países miembros al proceso. Elecciones que están programadas para este sábado 12 y domingo 13 de septiembre. Si no se presentaran, la elección no se podría completar.

Y es esa la última esperanza del bloque opositor, encabezado por Argentina y su candidato a la presidencia del BID, Gustavo Beliz. En este grupo de países, se encuentran la Unión Europea, Chile, México, Costa Rica y desde luego Argentina. Juntos, no hacen el contrapeso en votos para evitar la llegada de Claver Carone. Pero sí puden, con su ausencia, evitar que se legitime la elección.

De acuerdo con las acciones que posee cada país miembro del BID, Argentina posee un poder de voto del 11.35%; que se suma al de Chile, que vale 3.11%; al 0.45% de Costa Rica; al 7.29% de México y al de los siete países de la Unión Europea que participan en el BID como no prestatarios: Alemania (1.89%); Austria (0.16%); Bélgica (0.32%); Croacia (0.050%); Dinamarca (0.17%) Esolvenia (0.031%); España (1.96%), Italia (1.96%), Portugal (0.05%) y Francia (1.89%). Juntos, suman un poder de voto del 30.59 por ciento.

México, la esperanza

Esta semana, la previa a las elecciones del BID, exfuncionarios del organismo explicaron a El Economista que temían que México se presente a la Asamblea General de Gobernadores donde se votará al próximo presidente del Banco.

El bloque opositor ha acordado ausentarse del proceso y con ello se desplazarían las elecciones hasta marzo. Esto daría tiempo para completar el proceso político en Estados Unidos donde, según las encuestas, perdería la reelección el presidente Trump, y el candidato demócrata, Joe Biden, asumiría el poder y retiraría la nominación de Claver Carone.

Si México falta a la reunión, no habrá el quorum necesario. Pero si acude, aun validando su apoyo público por el candidato argentino, otorgará la mayoría para legitimar el proceso.

¿Por qué acudiría México a la Asamblea de Gobernadores si su apoyo es para Argentina y públicamente ha dicho que está a favor de que el BID lo lidere un latinoamericano?

Porque no sabemos qué acuerdos, que convenios tenga el presidente de México con el de Estados Unidos.

Así. Así es como se abre el compás de espera que está perfilando al triunfo a Estados Unidos para liderar por primera vez, a la principal fuente de fondeo multilateral de América Latina. El BID.

