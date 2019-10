La Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, aprobó en lo general y particular los dictámenes referentes a la Miscelánea Fiscal, la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos de la Federación para el 2020, con las modificaciones hechas la semana pasada en el Senado de la República.

Durante la sesión, los diputados aplaudieron la eliminación del cobro de derechos por el uso del agua a productores campesinos, una de las modificaciones que se aprobaron en esa cámara respecto a la Ley Federal de Derechos; no obstante, hubo choques respecto de dónde vino esa propuesta, que fue presentada por el legislador de Morena Javier Lamarque.

“El Senado tuvo que enmendarle la plana a esta cámara. Qué bueno que lo hizo, qué malo que en la cámara no tuvimos la capacidad de verlo y qué malo, aquí haría la reflexión, que muchos legisladores de Morena no tenían claridad de lo que plantearon y se estaba discutiendo”, aseveró Rigoberto Mares, del PAN.

No obstante, Óscar González, del Partido del Trabajo (PT), indicó que la Cámara Alta le corrigió la plana a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“¿Quién le corrige la plana a quién? No es a la Cámara de Diputados ni al presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente no tiene intención de dañar el campo (...) Le corrige la plana no al presidente, no a la Cámara, sino a los funcionarios de Hacienda”.

Con aplausos de los presentes, en donde había productores campesinos, los diputados aprobaron por unanimidad el dictamen de la Ley Federal de Derechos.

En el caso de la Miscelánea Fiscal —la cual fue aprobada en lo general y lo particular, por 16 votos a favor, dos en contra y nueve abstenciones—, Reginaldo Sandoval, del PT, fue el único que se declaró en contra, ello debido a la eliminación de candados para que ejidatarios y comuneros accedan a beneficios fiscales, ya que podrían generar un esquema perverso.

Asimismo, refirió que respecto a las tasas de retención en plataformas digitales se hizo una “reducción drástica”, de 15 a 4.5%, y se adelantó la fecha en la que el Servicio de Administración Tributaria debe publicar la reglamentación respecto al tema, lo que “puede generar una reglamentación ineficiente”.

Piden aclarar ingresos

En el caso del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación, los diputados lo aprobaron en lo general y en lo particular, con 15 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones.

Diputados del PT y de Movimiento Ciudadano cuestionaron el incremento de ingresos que aprobó el Senado, por lo cual pidieron que se aclarara y desglosara esta parte para tener certidumbre de dónde obtendrá el gobierno los recursos.

El Senado aprobó ingresos adicionales por 4,415 millones de pesos que se suman a los que había aprobado la Cámara de Diputados. Éstos provienen de un incremento de 5,000 millones en el apartado de Aprovechamientos, a los cuales se les resta 585 millones de pesos que preveían dejaría el cobro del agua.

Ante estas dudas, Patricia Terraza, presidenta de la Comisión de Hacienda, indicó que han cuestionado a Hacienda sobre el incremento en ese rubro; sin embargo, no han dado respuesta alguna, por lo que los diputados hicieron una petición expresa para aclararlo tanto a la autoridad como al Senado.

“Desde el principio estimamos que algunas de las variables eran optimistas, principalmente la estimación de crecimiento y la producción de la plataforma petrolera. Esto lleva a riesgos de que no se pueda cumplir con la expectativa de ingresos (...) Esta modificación que viene del Senado e incrementa los ingresos nos lleva a que la estimación va a estar por encima de la estimación que teníamos, incrementando el riesgo”, advirtió Fernando Galindo, de la bancada del PRI.