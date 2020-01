Las coberturas petroleras que se contrataron para blindar los ingresos petroleros del 2020 costaron alrededor de 20,000 millones de pesos, que significarían cerca de 1,000 millones de dólares, y cubren un precio de 49 dólares por barril de crudo, informó Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Publicó (SHCP).

“Las coberturas costaron alrededor de 20,000 millones de pesos. Es un programa que tiene un importante valor. En promedio, desde que se contratan, las coberturas han costado 1,200 millones de dólares”, dijo el funcionario en Palacio Nacional.

En el 2019, la coberturas petroleras fueron adquiridas por 23,489 millones de pesos y se cubrió un precio de 55 dólares por barril de crudo.

Yorio explicó que se tuvo un cambio en la estructura de las coberturas petroleras del 2020, debido a la actualización de la reglamentación para transporte marítimo que prohíbe utilizar combustóleo pesado.

“Eso implicó un cambio en la forma en que Pemex hace la cotización de contratos con refinerías. Todos estos elementos generaron que nosotros tuviéramos que hacer una reestructuración del programa”.

Comentó que no dar a conocer el costo real ni el volumen de barriles cubiertos no es por un tema de transparencia, sino por una cuestión de mercado, “no revelamos los costos porque los mercados pueden ver cuándo los compramos y no queremos que identifiquen eso porque se encarecería la prima”.

Minutos antes, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, comentó que las coberturas buscan cubrir los ingresos petroleros del 2020 que representan alrededor de 4% del Producto Interno Bruto (PIB).

“La cobertura cuesta alrededor de 1,000 millones de dólares y estamos pensando que esto cubre lo que representan (los ingresos petroleros) en alrededor de 4% del PIB. Los precios del petróleo desde octubre del 2018 a la fecha se han movido entre 77 dólares y 44 dólares el barril, lo que significa una importante pérdida”.

Desde el 2001, el gobierno adquiere coberturas petroleras para proteger las finanzas públicas, ante la volatilidad que se pueda presentar en el precio del crudo y el tipo de cambio.

Para el 2020, la SHCP prevé un precio promedio de la mezcla mexicana de 49 dólares el barril y una producción de exportación promedio de 1.13 millones de barriles diarios.

FEIP podría ser un fondo contracíclico

Los funcionarios de Hacienda tampoco dijeron exactamente cuántos recursos se utilizaron del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP).

Al cierre de septiembre del 2019, dicho fondo contaba con 260,185 millones de pesos, de este total, 57.7% se utilizaría para completar los ingresos del gobierno ante un nulo crecimiento de la economía.

En su momento, expertos consultados por El Economista comentaron la necesidad de reestructurar el uso del FEIP, pues actualmente se recurre a este fondo para salir de cualquier desequilibrio presupuestario.

“El FEIP debe dejar de ser la caja chica. Si bien funciona como un mecanismo de compensación, cuando existe una disminución de ingresos, también sería importante saber a qué se van a destinar los recursos”, señaló Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad.

En este sentido, desde la SHCP se ha propuesto que el FEIP se convierta en un fondo contracíclico que permita al país enfrentar de mejor manera periodos de desaceleración económica mundial y nacional.

De hecho, se ha adelantado que ya se tienen listas algunas reglas fiscales, pero antes de presentar una iniciativa formalmente, se buscará explicar al Congreso y a las calificadoras sobre los beneficios de que el país tenga un fondo contracíclico.

Comisión de Cambios, atenta al tipo de cambio

Con respecto al impacto que puedan generan los conflictos entre Estados Unidos e Irán, el secretario de Hacienda comentó que la Comisión de Cambios está preparada para actuar ante cualquier eventualidad en el tipo de cambio. Sin embargo, aclaró que hasta el momento no ven riesgo en esta variable.

“Lo que estamos viendo hoy no es un problema en el tipo de cambio, el cual estaba en 18.80 (en la mañana del jueves), pero si consideramos que en los últimos 14 meses llegó a estar en 20 pesos el dólar, entonces, estamos lejos de que el tipo de cambio sea una preocupación”.

Mencionó que la última reunión que tuvo la Comisión de Cambios —la cual se conforma de integrantes de la SHCP y del Banco de México— fue en noviembre pasado para procesar la solicitud de la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional.

Protección para las finanzas públicas

• En el 2020, las coberturas petroleras costaron alrededor de 20,000 mdp

• Precio cubierto de 49 dólares el barril

• En el Paquete Económico se estimó una producción promedio de exportación de 1.13 millones de barriles diarios

• En el 2019, las coberturas petroleras costaron 23,489 mdp

• Se cubrió un precio de 55 dólares el barril

• Se estimó una producción promedio de exportación de 1.13 millones de barriles

