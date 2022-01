En el contexto actual del Covid-19, el mundo necesita explorar nuevos motores de crecimiento económico, nuevos modos de vida social y nuevas vías para facilitar el comercio transfronterizo, dijo Xi Jinping, presidente de la República Popular de China, en su discurso inaugural del foro de Davos, Suiza, organizado por el Foro Económico Mundial.

“Necesitamos mantener cadenas de suministro seguras y fluidas y promover una recuperación global constante y sólida”, dijo en el evento que se lleva a cabo de forma remota del 17 al 21 de enero.

El funcionario también advirtió sobre la relevancia de que los países desarrollados transiten hacia una normalización monetaria ordenada.

“Si las economías desarrolladas pisan el freno o dan un giro en ‘u’ en sus políticas monetarias, se producirían graves efectos secundarios negativos”, dijo. “Presentarían desafíos para la estabilidad económica y financiera mundial, y los países en desarrollo serían los más afectados”, agregó.

Hacia la normalización

A finales del 2021, la Reserva Federal de Estados Unidos inició su proceso de retiro paulatino de estímulos monetarios. El programa implementado tras el Covid-19 consistía en la compra de 120,000 millones de dólares mensuales en bonos del Tesoro y papeles respaldados por hipotecas.

El retiro, que comenzó en noviembre, avanza a un ritmo tal que concluirá en marzo del 2022. Algunos observadores internacionales esperan que, una vez terminado el programa de compras, las tasas de interés, que hoy se encuentran cerca de cero, comiencen a subir.

Por otra parte, el Banco Central Europeo (BCE) también inició el retiro paulatino de un programa de activos, aunque fortaleció otro.

El BCE anunció en diciembre el fin del programa de compra de bonos (PEPP) a partir de marzo del 2022, a la vez que impulsará temporalmente su programa de compras de activos convencional (APP).

Hasta ahora el organismo europeo compra bajo este programa 20,000 millones de euros al mes, pero entre abril y junio las elevará a 40,000 millones. De cara al tercer trimestre del 2022, las recortará a 30,000 millones y a partir de octubre las compras volverán a situarse en 20,000 millones euros mensuales.

Xi Jinping agregó que “la globalización económica es la tendencia de los tiempos”. Y dijo que los países deben defender el verdadero multilateralismo. “Debemos eliminar las barreras, no erigir muros. Debemos abrir, no cerrar. Debemos buscar la integración, no el desacoplamiento”.

Por eso –dijo– “los líderes debemos guiar las reformas para defender el sistema de comercio multilateral”.

Advirtió que la población pobre del mundo ha aumentado en más de 100 millones.

“Independientemente de las dificultades que se nos presenten, debemos adherirnos a una filosofía de desarrollo centrada en las personas, colocar el desarrollo humano al centro de las macropolíticas globales, cumplir la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y construir una mayor sinergia entre los mecanismos existentes para promover el desarrollo equilibrado en todo el mundo”, dijo.

Además pidió descartar la mentalidad de la Guerra Fría, buscar una coexistencia pacífica y resultados en los que todos ganen.

“La historia ha demostrado una y otra vez que la confrontación no resuelve los problemas. El proteccionismo y el unilateralismo no pueden proteger a nadie”, declaró.

Comentó que las economías deben buscar el desarrollo mutuo y que China se mantiene abierta a realizar reformas. “China seguirá comprometida con las reformas y la apertura”, concluyó.

