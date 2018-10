Afirmar que cancelar la construcción de lo que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco reducirá la confianza de los inversionistas o que afectará el crecimiento de la economía “es un poco exagerado”, consignó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

“Estamos hablando de un solo proyecto de inversión. No estamos hablando de la política de inversión en México. Creo que al contrario. México se mantiene como un país muy viable para las inversiones (...) Desde que llegó (el nuevo gobierno) estableció un diálogo con los empresarios y ellos mismos, yo escuché a la Coparmex decir: ‘no queremos que las cosas se sigan haciendo igual. Estamos en contra de la corrupción’. Entonces, aquí hay un resultado de eso”.

Tras impartir la conferencia magistral del Coloquio Centroamérica y México en la Encrucijada hoy organizado por la Cepal y el Colegio de México (Colmex), Bárcena descartó tajantemente la posibilidad de que esta cancelación de la construcción del NAIM, basada en una consulta popular, sea un factor que los lleve a recortar sus propias expectativas de crecimiento para México: “Absolutamente, no”, respondió.

La Cepal actualizará su pronóstico de crecimiento en diciembre próximo. En este momento, los economistas de la Comisión estiman que la economía mexicana conseguirá una expansión de 2.5% para el 2019, una tasa estimada que está en línea con la previsión más reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero que se encuentra por arriba del pronóstico revisado por el Banco Mundial (BM), que anticipa una expansión de 2.3% para México.

Estaban advertidos: pequeños grupos ya no toman decisiones

Alicia Bárcena sostuvo que desde que se confirmó el “triunfo mayoritario” del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el próximo mandatario “estableció un diálogo con los empresarios” y dejó siempre claro que “ya no serán los pequeños grupos quienes tomarán las decisiones del país”.

“Está llegando un gobierno con una propuesta novedosa. Un gobierno por el que la ciudadanía votó mayoritariamente, porque quería que se hicieran las cosas de una manera diferente. Una ciudadanía que quería ser consultada y tomada en cuenta. Y quedó claro que en su gobierno, no serán los pequeños grupos quienes tomarán las decisiones”.

Bárcena aseveró que “México se mantiene como un país muy viable para las inversiones. Un país que le da la bienvenida al sector privado” y argumentó su dicho con el hecho de este ejercicio de consultas a la población, la confirmación de que ya no permitirán que sean sólo pequeños grupos quienes tomen decisiones y por el claro acercamiento que mostró AMLO con los empresarios desde que se confirmó su triunfo.

NAIM, proyecto del gobierno que quisieron cambiar

La secretaria ejecutiva de la Cepal hizo un llamado a reflexionar: “la construcción del NAIM en Texcoco era un proyecto que proponía el gobierno anterior”.

“Sin ser expertos en temas aéreos ni aeroportuarios, lo que me parece muy relevante es que la ciudadanía expresó su opinión. Y no me refiero a (la consulta) de los últimos tres días. Me refiero al resultado del 1º de julio. Y hay que recordar que en verdad había en México un desencanto, un gran enojo por la corrupción y la forma en la que se estaban haciendo las cosas. Lo que estaban pidiendo, y siguen pidiendo, es un cambio. Y aquí está el resultado”.

Admitió que se tiene que evaluar cuáles serán los siguientes pasos sobre el aeropuerto y recomendó que “no se asuman conclusiones sobre que ya se rompió (la confianza de los inversionistas)”.

“De eso, a que baje la confianza o que no habrá más inversión, me parece un poco exagerado”, insistió.

Durante su conferencia magistral en el Colmex, la secretaria ejecutiva de la Cepal informó que el próximo canciller, Marcelo Ebrard, solicitó a la Comisión desarrollar una estrategia para México y Centroamérica en el tema migratorio.

Destacó entre los puntos fundamentales que tocará esta estrategia, una mayor integración comercial que “necesariamente tiene que pasar por apuntalar los aeropuertos”.

Mencionó: “bonito día escogimos para hablar de esto (de apuntalar al aeropuerto)”.

