Entrevista: Shelly Shetty, analista soberana de Fitch.

La calificadora Fitch cambiará el foco de su análisis sobre México hacia la gobernabilidad y su margen de ejecución de programas económicos si Ricardo Anaya gana la presidencia del país por un margen mínimo sobre Andrés Manuel López Obrador (AMLO), advierte la analista soberana de la agencia Shelly Shetty.

“Automáticamente, cambiaríamos el foco de nuestro análisis sobre la gobernabilidad, la composición del Congreso y su margen de maniobra para ejecutar políticas macroeconómicas y su capacidad negociadora para garantizar la continuidad en la ejecución de las reformas estructurales”, dice.

Entrevistada por El Economista, enfatiza que “para Fitch es clara la tendencia de las encuestas que apuntan una importante ventaja del candidato Andrés Manuel López Obrador rumbo a las elecciones”.

Pero reconoce que “estamos aún a varias semanas de las elecciones, vienen aún un par de debates de los candidatos (el del 12 junio y el de la víspera), así que existe la posibilidad de que remonte la intención de voto a favor de Ricardo Anaya, el segundo en las encuestas, favoreciendo a que el diferencial del triunfo sea mínimo”.

Si se presenta este escenario y logra remontar Anaya hasta su triunfo en las urnas, considera que la reacción social y la del propio Andrés Manuel sería similar a la que se presentó en el pasado, cuando perdió en las elecciones del 2006 frente a Felipe Calderón.

“En ese momento, hubo incertidumbre política poselectoral y vimos protestas pacíficas en Reforma, una importante vialidad de la Ciudad de México”, recuerda.

Tal como sucedió entonces, el análisis de Fitch se centrará en el desempeño financiero del soberano y el margen de maniobra del nuevo gobierno, acota.

Descarta confirmar si ha sostenido encuentros con los equipos económicos de los candidatos, particularmente con el de López Obrador, aprovechando su visita a México.

Pero accede a hacer un par de observaciones sobre la plataforma económica que presentó el candidato AMLO hace un par de semanas y el impacto que tendrían en la calificación soberana que tiene México en Fitch, que es “BBB+”/estable.

Autonomía de Banxico, clave de estabilidad

¿La ejecución de la propuesta económica del candidato López Obrador podría afectar la perspectiva estable que tiene México en Fitch?

En la propuesta deja claro que respetará la autonomía del Banco de México, lo que es un factor clave para nosotros, porque la independencia del banco central, sin duda, es un fundamento de la estabilidad de mediano y largo plazos característica de México. Además, ha destacado que está decidido a continuar con el perfil fiscal que tiene México, lo que nos garantizaría que no elevará la deuda. Pero también es cierto que plantea una serie de gastos en política social que aún no nos queda claro cómo podría sostenerlos en el tiempo (...) tenemos que recordar que no es lo mismo plantear un programa, una plataforma económica, que estar en la oficina del presidente y comenzar la ejecución.

En el Foro de Fitch, sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las elecciones, explicó que, si AMLO gana las elecciones, ustedes mantendrán en observación el nombramiento del director de Pemex y el gabinete económico, ¿por qué?

En el mercado hay incertidumbre sobre cómo sería su gobierno, porque no se cuenta con un precedente del partido o de él mismo en la presidencia. Es un cuestionamiento normal y natural de sus políticas económicas. Además, pensamos que las políticas económicas suelen cambiar de sus plataformas en campaña, porque una vez que entran a la oficina, realmente verán cuáles políticas puede implementar y pasar de la propuesta a la política (...) En campaña, ha sido crítico sobre la reforma energética y en Fitch queremos poner énfasis en lo que propondrá o el trato que dará a esta regulación. Identificar la contribución que hará el señor López Obrador sobre la plataforma de reformas, porque ha prometido hacer una reforma para impulsar la inversión pública y así incentivar a la privada (...) En Fitch, consideramos que la ejecución de las reformas ha fortalecido la resistencia de México a los choques externos y que muchas reformas tendrán impacto en el mediano plazo, de manera que queremos asegurarnos que seguirán implementándose para que se alcancen a ver los resultados.

TLCAN para el 2019

Ustedes cambiaron a estable la perspectiva de calificación de México al iniciar la renegociación del TLCAN. Pero se ha entrado en un impasse en el proceso que se cruza con las elecciones presidenciales de México. ¿Podrían revisar de nuevo la calificación si se prolonga este estancamiento en la negociación?

En marzo, había un ambiente muy alentador sobre la firma del TLCAN y, en efecto, había la percepción de que se firmaría en pocas semanas. Pero nosotros advertimos y asumimos que había la posibilidad de que la negociación se prolongaría hasta el 2019, tomando en cuenta los ciclos político electorales de México en julio y de Estados Unidos en noviembre. Consignamos en la confirmación de la perspectiva estable que no habría impacto en la competitividad de México, incluso en un eventual periodo de congelación de la negociación, lo que daría lugar a poner de nuevo a prueba la resistencia de México, su capacidad para adaptarse a un nuevo escenario.

¿Esta congelación de las negociaciones tendrá repercusión económica? ¿De ser así afectaría la calificación de México?

Por los momentos que atravesamos, podemos suponer que será difícil completar la negociación en este año. Podemos pensar que este escenario sería consistente con un desaliento de la actividad económica de México, porque los inversionistas y el consumidor, en general, estarán inciertos sobre el rumbo de la negociación y sería muy persistente la incertidumbre, pero es compatible con nuestro análisis y la percepción de que el consumidor se verá beneficiado por la reducción de la inflación y por una recuperación de la exportación alentada por la fortaleza de la demanda de EU. Esto significa que la economía mexicana podría resistir la incertidumbre por esta prolongación del proceso.