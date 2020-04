Una autoridad de la Reserva Federal dijo el domingo que el plan de alivio económico por 2.3 billones de dólares aprobado por el Congreso tiene un tamaño adecuado, por lo que es probable que no sea necesario una nueva iniciativa de alivio si se ejecuta bien.

"Creo que tuvo un buen tamaño teniendo en cuenta la situación", dijo el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, en el programa "Face the Nation" de CBS cuando se le preguntó si serán necesarias más medidas.

"Creo que tenemos la cantidad correcta de recursos", agregó. "El reto ahora es hacerlo llegar a la gente correcta, que realmente ha sufrido una disrupción. Ese es el riesgo de ejecución que tenemos aquí", dijo.

Legisladores estadounidenses dijeron que planean promover una nueva legislación para responder a la pandemia.

El líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, dijo a Associated Press el viernes que le gustaría que la próxima ley se centre en el cuidado de la salud, mientras que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, indicó que es mejor enfocarse en un mayor alivio económico.

Si se ejecutan bien las iniciativas de ayuda, no hay razón para pensar que la economía estadounidense no tendrá un fuerte rebote, dijo Bullard. "No hay nada malo con la economía en sí misma", señaló.

Bullard dijo que un avance en pos de test universales del Covid-19, la enfermedad respiratoria causada por el coronavirus, podría ayudar a impulsar la recuperación, al dar claridad sobre quién puede moverse libremente y participar por completo en la economía.

También indicó que podría ser de gran ayuda un programa de préstamos de emergencia a pequeñas empresas incluido en la última ley de alivio económico. "Creo que hay mucho potencial para que ese programa tenga éxito", afirmó.