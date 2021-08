El multiplan Build Back Better elaborado por el gobierno de demócrata es fiscalmente responsable para ayudar a reducir los costos de las familias estadounidenses, comentó el presidente estadounidense, Joe Biden, desde la Casa Blanca.

“Ha habido muchas conversaciones engañosas, lo cual no es ninguna sorpresa, de lo que estoy proponiendo en mi Build Back Better Agenda, no son estímulos a corto plazo; es una inversión a largo plazo para las familias estadounidenses”, comentó Biden.

Estas inversiones a largo plazo reducirán los gastos de los bolsillos de los ciudadanos estadounidenses, “No los aumentarán”, agregó. Las inversiones a las que hace referencia el Presidente están destinadas a paliar el costo que enfrentan los estadounidenses en cuanto a vivienda, cuidado infantil, educación y atención médica.

En este sentido, el martes el Senado dio luz verde al proyecto del plan de infraestructura que ronda 1.2 billones de dólares, con más de 550,000 millones de dólares adicionales en gasto.

El presidente Biden citó a la agencia calificadora Moody´s, quien explicó que no habrá un sobrecalentamiento de la economía ni una inflación alta en aquel país y que se “exagera” en cuanto a esas posibilidades.

Por su parte, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, dijo que el plan de Biden “tendrá un efecto significativo sobre la inflación”, opinión que comparte Jason Furman, economista de Harvard, quien consideró que el plan impactará la inflación en la próxima década.

Cabe recordar que el Build Back Better es un plan dividido en tres grandes agendas económicas: The American Rescue Plan, The American Families Plan y The American Jobs Plan. El primer plan ya fue aprobado por el Congreso; el segundo ya pasó la aduana del Senado y falta la Cámara baja.

