La presencia de las mujeres en el mundo de las finanzas está muy lejos de alcanzar el punto de equilibrio. La brecha de género persiste tanto en el acceso como en el uso de los instrumentos financieros en todo el planeta, pero donde el hueco se convierte en abismo es en los sillones de mando. El Fondo Monetario Internacional (FMI) cifra en menos de 20% las mujeres presentes en los consejos de administración y apenas 2% se sitúa como máximas responsables de la gestión.

El organismo internacional analiza en el informe Women in Finance: a Case for Closing Gaps, el papel femenino ante las instituciones financieras no sólo como usuarias, sino también como proveedoras y líderes en firmas privadas o agencias de supervisión. El resultado indica que el camino para lograr la equidad apenas se inició y, al contrario del pensamiento mayoritario, los peores números de presencia de mujeres en puestos de alta dirección se sitúan en los países más desarrollados.

Los últimos datos recogidos por el Global Findex Survey del Banco Mundial en el 2017 indican que de los 1,700 millones de personas no bancarizadas a lo largo del planeta 56% son mujeres, mientras que en los países desarrollados 9% más de mujeres no tienen acceso a una cuenta en comparación con los hombres, pese a que más de 60 países ya cuentan con iniciativas para fomentar la inclusión. Todo ello pese a que varios estudios publicados en los últimos años (Credit Suisse, 2012; Catalyst, 2014; Christiansen and others, 2016) señalan que la presencia de mujeres en los puestos de decisión contribuye a elevar la estabilidad financiera.

El mejor desempeño ante el riesgo de las mujeres frente a los hombres, el enorme filtro que supone la discriminación, que permite que las que lleguen a la cima estén altamente cualificadas; la diversidad de pensamiento que aporta la presencia femenina en un mundo dominado por los hombres, y que las instituciones que intentan atraer talento femenino a sus cuadros de mando suelen estar mejor dirigidas son los argumentos que apoyan que la mayor presencia femenina aporta más estabilidad a las entidades.

Sin embargo, el informe señala que sólo 15 bancos de casi 800 en los 72 países utilizados para elaborar la muestra, contaban con un presidente ejecutivo femenino en el 2013. Las mujeres no constituían 20% de los asientos del consejo en 80% de los casos y sólo 4% de las mismas contaban con más de 30% de las acciones de la entidad.

Las mayores cotas de igualdad se encuentran en África subsahariana, mientras que los niveles más bajos persisten en Latinoamérica y los países caribeños. Por tipos de entidad, la banca comercial concentra casi 45% de las directivas. Destaca que las firmas de servicios financieros no bancarios, incluidas las fintech, tienen peores ratios que las entidades tradicionales, por lo que las nuevas tecnologías, lejos de cerrar la brecha, pueden ampliarla.

Por su parte, la presencia femenina en organismos de supervisión es defendida con las mismas hipótesis que para el resto de entidades. Estos organismos apenas concentraban 15% de mujeres en su alta dirección en el 2015 y tampoco existía relación entre el nivel de renta y su presencia. De hecho, los reguladores de los países pobres suelen integrar a más féminas en sus cuadros de mando.

El estudio concluye que es necesaria la adopción de una política macroeconómica que permita integrar la inclusión financiera y la estabilidad para garantizar mejores resultados económicos. A pesar de los beneficios para los individuos y la sociedad, la inclusión financiera a menudo es utilizada más como un medio para abordar objetivos sociales que para conseguir los objetivos macroeconómicos principales, cuando una mayor inclusión femenina mejoraría el crecimiento económico.