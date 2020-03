Acapulco, Guerrero.- Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México (Banxico), aseguró que el mercado mexicano contará con la suficiente liquidez para enfrentar la volatilidad que se vive en los mercado financieros por el coronavirus.

“En cuanto a la liquidez, estamos tomando acciones para que en la mañana el mercado de dinero amanezca líquido y todos los intermediarios tengan suficiente liquidez para operar en los sistemas de pago”, declaró Díaz de León en conferencia de prensa en el marco de la 83 Convención Bancaria.

Remarcó que especialmente en estos días, Banxico se mantiene atento para evitar que algún intermediario pueda considerar que tiene algún faltante. De ser así, se reaccionará de manera inmediata, afirmó el banquero central.

Díaz de León comentó que será hasta el siguiente informe trimestral (27 de mayo) cuando anuncie una revisión en su expectativa de crecimiento económico del 2020, el cual fue ajustado recientemente en un rango entre 0.5% y 1.5 por ciento.

“Claramente se está materializando uno de los factores de riesgos que se mencionaron en el informe anterior y que se tenía considerado”.

Indicó que existe una comunicación constante y estrecha con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que conforma la Comisión de Cambios, para reaccionar ante un panorama más complicado por el virus Covid19.

El banquero central recordó las operaciones que se hicieron recientemente para mantener la estabilidad del mercado como ampliar la coberturas cambiarias en 5,000 millones de dólares, de las cuales ya se subastaron 2,000 millones de dólares y la permuta de valores gubernamentales por alrededor de 40,000 millones de pesos.

También mencionó que será hasta el 26 de marzo cuando se anuncie si el banco central decidirá reducir o no la tasa de referencia, la cual se mantiene en 7 por ciento.

Alejandro Díaz de León aseguró que no ha tenido reuniones recientes con Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), quien confirmó que dio positivo a la prueba del coronavirus.

“No, no he tenido… Hace tiempo que no coincido con Jaime”, dijo.