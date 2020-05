En el mes en que iniciaron las primeras medidas de confinamiento en el país, la actividad de la construcción cayó 46.5% y la de hotelería y gastronomía , 30.8%.

Economía argentina se desplomó 11.5% en marzo debido a la cuarentena

En el arranque de la cuarentena por coronavirus, la economía argentina retrocedió varios pasos más en marzo, tras la caída del 2% que ya acumulaba en el primer bimestre del 2020. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) arrojó para marzo una caída del 11.5% en relación al mismo mes del año anterior, y una contracción acumulada en los primeros tres meses del año de 5.4%, comparando con el mismo período de 2019.

El dato más notorio es el fuerte bajón de la economía en la comparación desestacionalizada respecto de febrero, con una caída de 9.8 por ciento. Se trata de la caída interanual más profunda en más de 10 años. Con el freno total en la actividad comercial (salvo sectores considerados esenciales como alimentos y bebidas, salud y la industria farmacéutica, y productos de higiene y limpieza), el impacto en los números finales de marzo fue de magnitud.

En marzo, catorce de los 15 sectores relevados mostraron caídas en comparación al año anterior, con reducciones pronunciadas en la industria manufacturera (15.5%), la actividad de la construcción (46.5%), hotelería y gastronomía (30.8%) y el comercio mayorista y minorista (11.2%). Sólo se salvó del desplome el rubro de electricidad gas y agua, con un avance del 6.7 por ciento. (El Cronista/ Argentina)

En España, ventas de la industria sufren su mayor caída desde el 2009

Las cifras de negocios de la industria y del sector servicios de mercado en España se redujeron en marzo un 13.9% y un 18.7% respecto al mismo mes del 2019, respectivamente, lo que en ambos casos supone la mayor caída interanual desde el 2009, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las ventas de la industria se desploman un 13.9% interanual en marzo, su mayor retroceso desde octubre del 2009, como consecuencia de la crisis sanitaria y el cierre de muchas empresas o la menor intensidad de su producción por el estado de alarma.

El descenso en la facturación industrial de marzo representa 14.7 puntos por debajo de la de febrero, antes de empezar el cierre de actividades por el estado de alarma. La anterior mayor caída interanual se remonta a octubre del 2009, cuando los ingresos industriales bajaron un 16.2 por ciento.

Por lo que se refiere a la facturación del sector servicios en marzo, la bajada del 18.7% respecto al mismo mes del 2019 acaba con 78 meses seguidos de subida en este indicador. La mayor caída anterior data de mayo del 2009, con un -19.4 por ciento. La caída del 18.7% de marzo significa 22 puntos menos que en febrero. Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la variación interanual es del -19.8 por ciento. (Expansión/España)

El Gobierno español prevé la vuelta del turismo extranjero en julio

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y responsable de la desescalada, Teresa Ribera, sitúa en julio la vuelta del turismo extranjero a España en condiciones de seguridad y advierte que una prematura apertura masiva sería una “irresponsabilidad” que podría poner en riesgo a la población española.

“Tenemos que ir con mucho cuidado sobre cómo la persona que viene no corre riesgo, porque llega a un destino seguro, y al mismo tiempo no supone un riesgo para la población local. Nuestra idea es que podamos trabajar sobre orígenes y destinos seguros más bien pensando en el mes de julio que en el de junio”, dijo Ribera.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico explicó que la llegada de turistas extranjeros “probablemente venga acompasada con el resto del proceso de desescalada”. Subrayó que los rebrotes que surgieron en China, Corea del Sur y Singapur “estuvieron asociados a la importación de casos” del exterior. “Eso no lo queremos para nuestra población. Los datos que son extraordinarios en las islas Canarias, Baleares o Andalucía nos ofrecen seguridad, cuando no hay movilidad entre provincias, cuando no vienen personas que pudieran estar potencialmente contagiadas. Si se abre masivamente podríamos incurrir en una irresponsabilidad”. (Expansión/España)

Los vuelos en Colombia estarían suspendidos hasta finales de agosto

Con la extensión de la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto, tal como lo anunció el presidente Iván Duque, se extienden también las restricciones de los vuelos internacionales y el cierre de las fronteras según lo anunció la ministra de transporte, Ángela María Orozco.

“Siguen cerradas nuestras fronteras y desde ese punto de vista el transporte aéreo internacional va a estar restringido durante toda la emergencia sanitaria, es decir hasta el 31 de agosto de este año”. En cuanto al transporte a nivel nacional, los intermunicipales y el transporte aéreo doméstico continúan restringidos hasta el 30 de junio como medida de protección. La ministra aseguró que se mantienen conversaciones con el Ministerio de Salud para un protocolo de bioseguridad. (La República/Colombia)

En Chile, crece demanda de clientes pero faltan shoppers: Cornershop

En marzo, durante los primeros días de la pandemia y de las cuarentenas obligatorias en Chile, conseguir un cupo para hacer un pedido de supermercados en Cornershop no era fácil. Aunque con el tiempo el funcionamiento de la aplicación se normalizó, sin embargo, el desafío operativo aún no termina.

Daniel Undurraga, cofundador de Cornershop, explicó que las ventas a través de la plataforma aumentaron pero bajó el de shoppers que hacen las compras en supermercados y otras tiendas. Por eso, dijo que de momento el foco de la compañía, que está en proceso para ser adquirida por Uber, no está en lanzar nuevos productos, sino en “responder a la demanda”. Detalló que tomaron una serie de medidas para la seguridad de las personas que hacen las compras. (Diario Financiero/Chile)

Gobierno peruano transfiere 15 millones de soles al sector cultura

El Ejecutivo dispuso la transferencia de 50 millones de soles (14.6 millones de dólares) a favor del Ministerio de Cultura, a fin de mitigar los efectos económicos en dicho sector, a través de subvenciones no reembolsables y la adquisición de contenidos culturales, que fomenten el acceso, la oferta, producción, circulación y promoción de bienes y servicios culturales.

Las disposiciones de la nueva norma son de aplicación para todas las personas naturales y jurídicas que realizan actividades culturales, afectadas por la suspensión de las mismas; priorizando las vinculadas a las industrias culturales, las artes, y el fomento de las tradiciones. Las personas naturales y jurídicas que soliciten el apoyo económico deberán acreditar que se vieron imposibilitadas de realizar las actividades indicadas, a consecuencia de la emergencia sanitaria. (Gestión/Perú)