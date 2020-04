El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que le planteó a Larry Fink, presidente de BlackRock, el mayor administrador de activos del mundo, un plan de apoyo económico similar al Plan Marshall de finales de los años 40 para los países más afectados por el brote del coronavirus.

“Le planteé que se requiere un plan de apoyo a los países en vías de desarrollo, las economías emergentes y sobre todo para los países pobres, se requiere una especie de Plan Marshall”, dijo el mandatario en referencia al plan de reconstrucción de Europa tras la II guerra mundial.

Explicó que en la conversación Fink coincidió en que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no está interviniendo lo suficiente para asegurar un reparto equitativo de medicinas y equipos médicos.

“Lamento mucho que la ONU no esté interviniendo más sobre este tema, lo planteé en la teleconferencia del G20 (...) Ya nosotros, incluso nuestro embajador Juan Ramón de la Fuente, presentó ya una propuesta en la ONU sobre este tema”, detalló.

Platiqué el sábado con Larry Fink, “nos llevamos bien porque no es economista, es politólogo y nos decimos colegas, y sabe de esto, incluso lo consulta el Tesoro de Estados Unidos”, relató el presidente.

Reiteró su inconformidad con las rebajas recientes en las calificaciones a México y Petróleos mexicanos, ante la “falta de sensibilidad” que han mostrado por la crisis del Coronavirus.

Expresó que lo conveniente es dejar pasar un tiempo para emitir un fallo, una recomendación, no hacerlo en el momento más crítico.

El presidente también se refirió a la actitud responsable que debe orientar a los distintos actores políticos, desde gobernantes hasta calificadoras, lo cual conversó con el líder financiero.

FMI no ayuda

El ejecutivo federal dio a conocer que no está al tanto de las acciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), porque a su parecer no hay ningún pronunciamiento de ayuda.

“No veo nada, no escucho al Fondo Monetario Internacional, no escucho al Banco Mundial, pero no hay ningún pronunciamiento de ayuda. No con créditos leoninos, sino cooperación para el desarrollo”, enfatizó.

Dijo que tal vez no está enterado de los posicionamientos. “A lo mejor yo como estoy ahora muy atareado, más de lo normal, no estoy viendo noticias”.

