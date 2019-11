El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostuvo la mañana de este martes que si bien la economía no está creciendo, no hay recesión ni tampoco fuga de capitales.

Durante su habitual conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el primer mandatario pidió tiempo para que se comiencen a ver más resultados de su gobierno en todas las áreas, principalmente en la economía y la seguridad pública.

“No ha habido fuga de capital; al contrario, está muy bien la economía, ha llegado inversión extranjera, lo hemos informado. “En el primer semestre llegó inversión foránea como nunca había sucedido en los últimos tiempos. Está bien la economía, porque hay mejor distribución del ingreso, se ha crecido poco, pero no hay recesión”, refirió López Obrador.

AMLO aseguró que los sectores de oposición tiene “obsesión” en señalar que no hay crecimiento económico, “pero no toman en cuenta que se está fortaleciendo la economía popular, ni que se están creando empleos, ni que está mejorando el salario, ni que no hay inflación o que es mínima no toman en cuenta que el peso se ha fortalecido, ni que hay gobernabilidad”, dijo a periodistas.

López Obrador aseguró que a nivel internacional las economías de países desarrollados no están creciendo, pero eso no justificará que por ello la economía nacional no crece.

“Sí, pero no quiero mencionarlo, porque entonces van a decir que ya le estoy echando la culpa a factores externos. Eso no se dice, pero lo cierto es que no está creciendo Alemania, no están creciendo la mayoría de los países del mundo, China está bajando su crecimiento, desde luego tienen crecimiento todavía del 6%, India está bajando su crecimiento. Y en el caso de América Latina, donde hay crecimiento hay conflictos, donde hay un poco de crecimiento hay conflicto. Nosotros estamos bien”, argumentó en relación con el nivel de la economía mexicana.

Mencionó que él tiene el propósito de que la economía nacional “despegue”, y para ello planteó “cuatro motores” que pueden ayudar a conseguirlo.

“Hay uno que está en marcha que es el de la economía popular, ese va bien, ese motor ya está revolucionado, porque se está invirtiendo bastante, abajo, en comunidades, en los pueblos y esto se complementa con la llegada de remesas que este año va a ser histórico lo que llegue de remesas y eso apoya mucho la economía popular”, aseguró.

“El segundo motor ya empezó, pero todavía no está revolucionado al 100. El segundo motor es el de los proyectos impulsados por el gobierno. “El tercer motor es el impulso a la inversión privada nacional. Estamos teniendo reuniones, ya estamos definiendo los proyectos de infraestructura. Tengo una reunión el martes de la próxima semana con integrantes del sector empresarial para la definición ya de los proyectos. Esto va a ayudar también bastante”, comentó.

“Y el cuarto motor es inversión extranjera, que decía yo que vamos bien, y si logramos -que yo espero que esto suceda- la aprobación del tratado (T-MEC), esto va a ayudar mucho para que siga llegando inversión extranjera y se reactive la economía en el norte y en el país en general”, abundó.

El Presidente dijo que el anuncio sobre el Plan Nacional de Infraestructura, que su gobierno elabora actualmente de manera conjunta con empresarios, se dará a conocer cuando se tengan firmes los proyectos a desarrollar.

“Pero mi opinión es no salir a decir el mensaje de siempre: Vamos a trabajar conjuntamente en proyectos de infraestructura, así, en lo general, sólo por salirle al paso y para que ya no estén insistiendo tanto los expertos en que hace falta crecimiento económico. ¡No! tenemos por qué actuar así, de manera precipitada, se están haciendo las cosas bien”, planteó.

