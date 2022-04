Adquirir vivienda es una de las satisfacciones más grandes para una persona; sin embargo, no toda la población puede lograrlo debido a diversos factores. Ante este escenario, Mercado Libre brinda algunas sugerencias si es que comprar una casa es uno de tus objetivos.

De acuerdo con la firma de comercio electrónico, adquirir una vivienda implica una inversión considerable, además de que se debe estar dispuestos a liquidar conforme se establezca en el contrato, pues por lo regular se tienen que realizar pagos periódicos durante un largo plazo.

"Tener un patrimonio propio es quizás una de las razones principales por las que se busca comprar un inmueble, pero sabemos que implica una inversión considerable y compromisos de pago a largo plazo", detalló la firma.

Para Mercado Libre, es importante considerar que en los últimos años el precio de la vivienda ha tenido un incremento importante, pues según el Índice de Precios de la Vivienda, durante el cuarto trimestre del año se observó una apreciación de 8.5% a nivel nacional.

"Este mercado suele ser menos volátil que otros; del 2017 al 2021 las variaciones porcentuales en los precios fueron de entre 5.38% hasta 9.35%", apuntó.

La plataforma de comercio electrónico destacó que otra de las razones para la compra de vivienda es el de tener un inmueble disponible para pasar el fin de semana, o en su caso para rentar a terceros; sin embargo, esto depende mucho de lo que desee obtener la persona con el espacio, ya sea independencia, libertad, apoyo económico o, incluso, hacer una inversión que a largo plazo pueda ser redituable como plan de retiro.

Los pasos para seguir

Si bien adquirir una vivienda parece imposible, Mercado Libre afirma que esto no es así, por lo que es necesario aplicar las siguientes sugerencias para poder hacerlo realidad.

Saca el presupuesto y organiza tu sueldo.

Para la empresa, el primer paso a seguir es hacer las cuentas y revisar cuál es el precio límite para comenzar la búsqueda en el lugar ideal. "Habrá que recortar gastos y abrir una hojita de Excel para distribuir tu quincena; que si gastos hormiga como el café, las cenas, y muchas otras cosas tendrán que poner en pausa... Si decides pedir un crédito, lo ideal es que 30% de tus ingresos se vayan directo a pagarlo".

Averigua oferta de créditos disponibles

Actualmente existe una amplia oferta de créditos para comprar un inmueble, con distintas tasas de interés que se basa en los años a pagar, la cantidad prestada y si se da enganche de la propiedad, el cual suele ser de 30% del valor del inmueble, pero pagarlo podría significar un interés menor.

"Es importante que tu nombre no ande en la lista negra del buró de crédito; un historial crediticio sin adeudos ayuda a pavimentar el camino para tener casa propia".

Buscar lugares seguros

Mercado Libre destacó la importancia de buscar un hogar en sitios seguros, ya sea digitales o físicos; sin embargo, apuntó que existen plataformas que tienen una oferta que se puede adaptar a lo que la persona busca.

Ten en cuenta las zonas conectadas, aunque no sean las más populares

Tener una preferencia sobre algunas zonas, también puede incidir en el precio de la vivienda, ya que las más concurridas suelen ser más caras, por lo que es necesario plantearse la posibilidad de buscar en otras, igual de conectadas y con vías de comunicación alternas.

Compra y paga, compartiendo

Una vez que tomas posesión del inmueble, puedes ocupar las recámaras vacías para generar una renta que te ayude a liquidarlo. "Puedes rentar la o las recámaras que no uses y con ese dinero ayudarte a pagar la hipoteca o los gastos. Es importante que no dependas de las rentas al 100%, este paso sería un plus de lo anterior".