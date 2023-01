¡Aumentos a la vista! Rentas de vivienda seguirán encareciéndose en la CDMX, según inmobiliarios

La vivienda en renta se ha vuelto una opción para personas que no tienen acceso al crédito, que buscan tener más facilidades al momento de mudarse o simplemente porque no les interesa comprar una propiedad; sin embargo, los precios se han mantenido presionados, especialmente en las grandes urbes, como la Ciudad de México (CDMX), y al parecer el panorama no cambiará durante el 2023.

En México, cerca de 5.8 millones de viviendas son rentadas y la principal razón para que una persona elija esta modalidad es porque no tiene acceso a crédito o recursos para adquirir una propiedad, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Respecto a los precios del alquiler de vivienda, estos han sido impactados por varias cosas, principalmente por temas inflacionarios y, además, por la llegada a las grandes urbes de personas extranjeras que ven en estas regiones una opción para alojarse ya sea de manera temporal o permanentemente.

De acuerdo con una encuesta elaborada por la inmobiliaria digital NEXIMO, realizada a profesionales inmobiliarios, 57% de los encuestados opina que los precios en este mercado irán al alza durante el 2023, mientras que 27% considera que seguirán igual y 16% que irán a la baja.

Según la encuesta, un factor clave en los aumentos al alquiler es el interés de personas extranjeras en el mercado inmobiliario, pues 18% de los encuestados supone que este factor propiciará el encarecimiento tanto en los precios de venta como de renta.

Asimismo, 31% de los encuestados percibe estos aumentos como una de las principales amenazas latentes para el sector inmobiliario.

Se estima, con base en la encuesta, que durante el 2022 del total de las operaciones que se dieron en el sector inmobiliario, 22% correspondió a renta de departamentos y 10% al alquiler de casas.

¿Pero cuáles son los precios de renta?

De acuerdo con datos de la plataforma Inmuebles24, las alcaldías céntricas de la Ciudad de México son las que mayor aumento han tenido en los precios de vivienda en el lapso de un año. Aquí las colonias donde más se ha encarecido el alquiler del 2021 al 2022:



Colonia Alcaldía Precio promedio de renta Variación anual Hipódromo de la Condesa Cuauhtémoc 28,542 pesos 60% Villa Coyoacán Coyoacán 18,582 pesos 57%

Cuauhtémoc Cuauhtémoc 21,750 pesos 38%

Ciudad de los Deportes Benito Juárez 17,635 pesos 32%

Pantitlán Iztacalco 9,864 pesos 22%

Ampliación Granada Miguel Hidalgo 23,453 pesos 20% Fuente: Index Inmuebles24.

"Si tu punto de actividades está en la zona centro o cerca de Polanco o Chapultepec, considera que los precios de renta más altos de la zona están en poco más de 20,000 pesos al mes", explicó en su análisis el portal inmobiliario.