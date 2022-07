Uno de los nombres más dominantes en el atletismo mundial de la actualidad es el de Yulimar Rojas, una espigada figura originaria de Venezuela que pone el alto el nombre de su país en cada evento al que asiste, por lo que el Mundial de Oregon 2022 no ha sido la excepción, al conseguir un récord que ninguna otra deportista había sido capaz de sostener.

Tras el cuarto día de actividades en Eugene, Oregon, Yulimar Rojas se convirtió en la primera atleta en lograr tres títulos mundiales de triple salto gracias a una marca de 15.47 metros que le dio el oro en el presente Mundial de Atletismo y ratificó el poderío con el que también había recibido la medalla áurea durante los Juegos Olímpicos de Tokio, apenas en el verano pasado.

Rojas fue la única de las finalistas que fue capaz de superar los 15 metros y le bastó un salto de 15.47 metros, mejor marca mundial de 2022, para hacerse con el oro con mucha autoridad por delante de la jamaicana Shanieka Ricketts (14.89) y de la estadounidense Tori Franklin (14.72), que completaron el podio.

"Quería un salto más largo, pero estoy feliz de volver a este hermoso estadio y de ver a la multitud. Cada reunión, grande o pequeña, es un desafío para mí y vine con el objetivo de acercarme a mi récord mundial, pero el viento afectó a mi carrera. Traté de adaptarme, pero lo más importante era ganar la medalla y mantener la consistencia en los 15 metros", expresó la venezolana, que hizo su gran debut internacional en 2014 precisamente en el estadio donde se están celebrando estos Mundiales.

“Esta es una competición especial para mí. Es mi tercer título mundial consecutivo. Todavía no lo he asimilado”, dijo una radiante Rojas tras salir de la pista del Hayward Field de Eugene. Campeona olímpica en Tokio, Rojas posee ahora tres oros de Mundiales al aire libre (2017, 2019 y 2022) y otros tres en pista cubierta (2016, 2018 y 2022).

Rojas, de 26 años, sentenció el concurso con un segundo salto de 15,47, la mejor marca de la temporada. “Ha sido un día bonito, no puedo decir que haya sido uno de mis mejores días de competencia, porque no lo fue. Pero he dejado un buen registro”, reconoció.

En su regreso al estado de Oregon, Estados Unidos, donde ganó su primer mundial de pista cubierta en Portland en 2016, la venezolana quería brindarle al público otra gesta como los dos récords mundiales que ha roto en menos de un año, pero esta vez no fue posible, aunque sí se quedó con la medalla como la mejor de su especialidad en el planeta.

En los Juegos Olímpicos de Tokio entró en el olimpo del atletismo con el primer oro olímpico de una atleta venezolana y un primer récord mundial de 15.67 metros, que en marzo alargó a 15.74 en el Mundial de Belgrado en pista cubierta.

“Es verdad que (la medalla) no la siento de la forma en que sentí el Mundial de Belgrado, que lo hice con un récord”, reconoció la siempre autoexigente Rojas. “Pero es muy especial porque esta ciudad me trae muchos recuerdos, vengo de una preparación corta, me sobrepuse al tiempo, a la lesión, a todo lo que se interpuso en el camino para poder conseguirlo”, señaló tras su potente exhibición en Oregon.

Si el año pasado su grito de felicidad por el oro olímpico retumbó en las gradas vacías de Tokio, en Eugene, Yulimar Rojas saboreó el apoyo de los alrededor de 10,000 aficionados que la acompañaban eufóricamente desde el primer salto. Tras un murmullo de decepción por su primera y discreta marca de 14,60 metros, la carismática venezolana les demandó con las manos que tuvieran un poco de paciencia.

Ya con su exitoso resultado cosechado, sobre lo más alto del podio, Yuli Rojas bailó y gritó de alegría cuando le terminaron de colgar la medalla áurea. La venezolana publicó en redes sociales que su sacrificio y trabajo duro le han llevado al éxito, presumiendo su triple corona con un emotivo mensaje.

Con este triunfo, Venezuela ya cuenta en su historial en los Mundiales de Atletismo con los tres oros de Yulimar Rojas y un bronce de Robeilys Peinado en el salto con garrocha de Londres 2017.