En la presentación de AT&T como nuevo patrocinador de la Selección Mexicana de Futbol (en todas las categorías), Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol señaló que no temen que el conflicto que enfrenta Veracruz por el tema de adeudos con los jugadores desemboque en una huelga.

“No hay ningún temor. Al contrario, hoy más que nunca se está trabajando para que cualquier cuestión que exista con los jugadores se cumpla. No la veo (la huelga), porque si no se estuviera atendiendo las propuestas de los jugadores, lo entendería. La Comisión de Controversias en el pasado ha dictaminado el 80 por ciento en favor de los jugadores. Estamos esperando a que se den esos procesos. No podemos empezar si los jugadores no lo hacen”, explicó.

El defensa de Veracruz, Carlos Salcido negó por su parte, que por miedo los jugadores no metan controversia en la FMF y resaltó la importancia de la intervención de la Asociación de Futbolistas.

“No (hay temor). Vamos siendo muy claros. Todos sabemos cómo es el tema del futbol. Si te llegan a deber o hay adeudos, el futbolista sabe y más ahorita con la Asociación de Futbolistas que ponen su controversia y ya”.

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX explicó que ha estado en reuniones constantes con el club para aclarar el caso, y se ha encontrado que hay jugadores que tienen pactos verbales contratuales con la institución, situación que complica más el caso.

“La situación radica en que tienen un contrato con la Federación y otro con la administración, por lo que estamos maniatados para poder ayudarlos. No tienen una documentación que sustente, no hay forma que se haga efectiva la fianza. No es falta de voluntad de la liga ni la federación, pero en tanto no se presenten los documentos que respalden los adeudos que tienen, no hay forma que se pueda pagar”.

Ante la inconformidad de los jugadores. Si el próximo viernes en la jornada 14, Veracruz no se presenta a jugar ante Tigres, descenderán de manera automática.

“Nos encontramos maniatados para apoyarlos. No sé qué decidan, en la plática de hoy, me dijeron que quedaban en ‘stand by’, que lo iban a pensar. No tomaban la propuesta que le hicimos como Liga y en el caso de que se metan las controversias, entre más rápido mejor, buscaríamos que antes de terminar la fase de calificación se dictaminara”, explicó Bonilla.

El directivo señaló que los jugadores no tendrían un veredicto a su favor si piensan recurrir a la FIFA o el propio Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). “Si van ante FIFA, TAS o Tribunales les pedirían lo mismo”.

AT&T anuncia patrocinio del Tri por 8 años

El operador de telecomunicaciones AT&T se convirtió en el nuevo patrocinador de todas las categorías de la Selección Mexicana de Futbol para los siguientes ochos años, con lo que será de unos los patrocinadores oficiales que acompañarán al Tri a los mundiales de Qatar 2022 y aquel del año 2026 que organizarán de manera conjunta Canadá, Estados Unidos y México.

Laurent Therivel, director de AT&T México resaltó la presencia de esa compañía en México en el largo plazo.

“Hubo rumores que cuestionaron nuestro compromiso con México recientemente (...) Este patrocinio muestra el compromiso que tenemos por conectar a los usuarios y continuar invirtiendo en México”, dijo el CEO de AT&T.

La compañía ha sido el tema semanal en la prensa especializada, que presume su salida de México, en línea con la venta de la operación puertorriqueña de AT&T a Liberty Global por 1,900 millones de dólares ocurrida hace unos días.

Con el anuncio de esta mañana, AT&T se suma a la pelea por los derechos de transmisión y de patrocinio del Tri, una de las selecciones más rentables del mundo, que si bien reporta escasos resultados a su afición, genera millones de dólares por marketing.