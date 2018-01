“Cometí errores esta noche, pero voy a seguir jugando y seguiré luchando. Es difícil, pero tienes que seguir jugando (...) No voy a permitir que ese juego me derrote y me convierta en mal jugador”, declaró Nick Foles, mariscal de campo de los Philadelphia Eagles, después de perder 26-24 ante los New Orleans Saints, en la ronda de comodines en el 2014.

El trabajo de Foles en el 2013 colaboró para que el representativo de Philadelphia regresara a la postemporada, ya que registró 27 pases de anotación, dos intercepciones y completó 64% de sus envíos, hasta el momento ha sido su mejor campaña. En ese mismo año se convirtió en el séptimo jugador en la historia de la liga al acumular siete pases de anotación en un partido lo cual le valió que su jersey se exhiba en el Salón de la Fama de la NFL.

En su primera etapa con los Eagles, fue titular en 24 encuentros (2012 al 2014). En marzo del 2015, Nick fue enviado a los entonces St. Louis Rams (participó en 11 juegos) y posteriormente pasó a los Kansas City Chiefs (disputó tres encuentros).

En marzo del 2017, acordó su regreso a Philadelphia por dos años y 11 millones de dólares, como suplente de Carson Wentz. Foles, selección de la tercera ronda en el draft del 2012, mencionó para el portal del equipo: “Me encantaron mis primeros tres años aquí y pensé que iba a estar aquí todo el tiempo, pero es parte del negocio. Nunca se sabe lo que sucede”.

Asimismo, aseguró que el jugador que había registrado la mejor temporada en la historia de la franquicia en el 2013, ese mariscal de campo todavía es capaz de hacer ese tipo de cosas, “he crecido, me he superado como jugador”.

El originario de Austin, Texas, lidera al equipo desde la semana 14, tras la lesión de Carson Wentz. En los tres últimos partidos en que fue titular registró una marca de 2-1, que permitió que la franquicia mantuviera la cima de su división.

Foles, una vez más, se enfrenta a los playoffs con los Eagles, pasó la primera prueba al vencer a los Falcons y este domingo se enfrentan a los Minnesota Vikings en casa, por el título de la Conferencia Nacional (la última ocasión en la que la franquicia llegó a ésta instancia fue en el 2008-2009 y pierde ante los Arizona Cardinals. Del 2000 a la fecha será el sexto partido de Campeonato de Conferencia, en donde tiene una marca de 1-4. En dos ocasiones fue local).

Foles es un jugador que no centra su atención en romper marcas, lo que le importa es ganar juegos, ser un buen compañero y hacer que el resto mejore.

“Lo más importante para un mariscal de campo es tener una buena relación con sus compañeros y entrenadores a nivel personal, simplemente ser un tipo normal y mantenerse fiel a lo que eres como persona”, comentó Foles en su primer año en Philadelphia.