Los Golden State Warriors amplían su éxito al terreno económico y ahora podrían superar a los New York Knicks como la franquicia más valiosa de la liga. Y no es que, el año anterior, hayan estado entre los equipos de menor valor, pues ya ocupaban el puesto número 2 en la clasificación Forbes 2022 Business of Basketball con 5,600 millones de dólares. En el primer sitio están los Knicks, de Nueva York valorados en 5, 800 millones, mientras que Los Angeles Lakers en el tercer escalón valen 5,500 millones.

En caso de que Stephen Curry y el tridente que forma junto a Draymond Green y Klay Thompson continúen acaparando trofeos de campeonato Larry O'Brien, podrían desafiar a los Knicks por el primer puesto, dijo Lee Berke, director ejecutivo de LHB Sports, Entertainment & Media.

Es difícil decir que los Warriors superarán a los Knicks. Pero, ¿pueden acercarse a igualarlos? Sí. Si siguen funcionando así, tendrán una ventaja sustancial. Ciertamente, los Warriors han tenido un desempeño notable durante la última década. Pero la realidad es que los Knicks todavía están en el número 1 de la nación. Eso siempre será un factor para su valoración”.

Hay varios factores que impulsan la valoración, incluido el rendimiento, el tamaño del mercado y los patrocinios, y a pesar de décadas de luchas en la cancha, los Knicks aún gobiernan cuando se trata de franquicias de baloncesto.

Los Knicks y los Warriors son dos de las únicas cuatro franquicias deportivas de las ligas profesionales de EU con un valor de al menos 6,000 millones, uniéndose a los Dallas Cowboys (6,900 millones) y los New York Yankees (6,750 millones). LoS Knicks experimentaron el mayor salto en valor desde el año pasado entre los equipos de la NBA, aumentando un 13 por ciento en virtud de una aparición en los playoffs y la renovación de varios patrocinios importantes.

Los Warriors son una dinastía moderna, han ganado cuatro de los últimos ocho títulos de la NBA. Los Knicks no han ganado un campeonato desde 1973, pero de alguna manera se han aferrado al primer puesto.

El equipo que ha labrado la dinastía es el más caro de la historia de la NBA, con impuestos de lujo lograron mantener su núcleo unido. En total, los Warriors desembolsaron 175 millones en salarios de jugadores y otros 170 millones en pagos de impuestos de lujo. En total son 345 millones, una cifra por encima de otros excampeones. Esta es la cuarta vez en cinco años que lideran la NBA en dinero total gastado en su nómina.

Los tres equipos más valiosos

#1 Knicks:

Ingresos: 299 millones de dólares / Ingresos operativos: 71 millones. Los Knicks tienen la ventaja de jugar en el mercado de medios más grande de Estados Unidos.

#2 Warriors:

Ingresos: 258 millones de dólares/ Utilidad Operativa: 44 millones. Arctos Sports Partners compró una participación minoritaria el año pasado, pero los Warriors juegan en un mercado más pequeño, con una población de 4 millones.

#3 Lakers:

Ingresos: 316 millones de dólares /Ingresos operativos: 63 millones. Los Lakers cuentan con LeBron James y juegan en el segundo mercado más grande del país, con una población de 13.2 millones.

