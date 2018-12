“Siempre me preparo mucho para ir a México. Voy a ganaderías y los criadores me han regalado toros, he comprado otros por fuera y voy a llegar con mucho campo gracias a Dios; sobre todo porque alterno con matadores que me llevan entre 15 y 20 años de alternativa pero la rivalidad de no dejarse ganar las palmas siempre está allí, siempre se quiere ser el mejor y por eso invito al público a que asista ya que no se van a arrepentir”, dijo Juan Pablo a El Economista sobre su inclusión en la combinación de la quinta corrida de la campaña el domingo, donde alternará con Jerónimo y Antonio Ferrera para lidiar ejemplares de Santa Bárbara.

El diestro hidrocálido se mostró contento e ilusionado ante su presentación en el inmueble de la colonia Nochebuena por lo que reflexionó: “Es una cita importante para cerrar el periodo pues va a marcar mi carrera en el inicio del año que viene”.

En éste, el torero de “la tierra de la gente buena” suma 13 festejos en los que ha conseguido 6 orejas y dos salidas en hombros, de León, Guanajuato y Autlán de la Grana, Jalisco respectivamente, uno de esos apéndices lo cosechó en una de sus dos apariciones en el Coso Monumental.

En este serial los triunfos se han dado de forma consecutiva y Sánchez no quiere ser la excepción: “Hay competitividad y están embistiendo muchos toros, eso sirve de aliciente para torear al gusto de los aficionados y para que sea una corrida con muchos triunfos”, Finalizó.

El torero español Antonio Ferrera está en su temporada mexicana y ya se presentó en Aguascalientes, Ciudad Juárez, Guadalajara, Tlaxcala y Tlaquepaque, donde se ha colocado en el gusto de la afición. Vuelve al Coso Grande luego de que en 2002 confirmó su alternativa.

Jerónimo por su parte ha estado concentrado en el campo bravo tlaxcalteca y en el poblano, donde realizó labores de tienta de cara al doblete que tendrá este fin de semana, la Monumental de Zacatecas el sábado en la despedida de Juan José Padilla y con Antonio Romero ante astados de Guadiana; y el del domingo dentro del marco de la quinta corrida del serial.

El diestro capitalino avecindado en Puebla, compareció en la plaza México apenas en enero y febrero de este año, donde dejó constancia del gran toreo que atesora y que le valió su inclusión en la corrida de aniversario y aunque no tuvo suerte en el corte de apéndices, sigue manteniendo un alto nivel que le ha valido actuar en 28 festejos a lo largo del país en los que ha conseguido 23 orejas.