Adam Vinatieri, pateador de los Indianapolis Colts, superó al miembro del Salón de la Fama, Morten Andersen, para establecer una nueva marca de goles de campo en la historia de la NFL.

El veterano de 23 temporadas conectó un intento de 42 yardas para llegar a 566 de por vida cuando restaban dos segundos en la primera mitad ante los Houston Texans.

Vinatieri, un futuro integrante del recinto de los inmortales, al momento del récord, registraba 303 goles de campo con los Colts y 263 durante sus primeros 10 años con los New England Patriots.

Fue el gol de campo 566 de la carrera de Vinatieri, que es un récord que resistirá la prueba del tiempo durante mucho tiempo, si no es que para siempre.

Antes del enfrentamiento contra los Texans, Vinatieri dijo que esperaba poder desenfocarse un poco del juego para apreciar el contexto histórico de convertirse en el líder de todos los tiempos de la Liga en goles de campo.

“Creo que a veces me enfoco tanto en el juego que realmente no me doy cuenta del factor genial de estar en la situación en la que nos encontramos ¿sabes? para mí, es sólo una patada que nos ayuda a poner puntos en el tablero. Pero en algún momento lo recordaré y diré: ‘Quinientos sesenta y tantos goles de campo, eso está muy bien’”, dijo.

New England Patriots frenaron 38-7 a Miami y así la franquicia de New England sumó su segunda victoria en la temporada y significó la número 300 para Robert Kraft, propietario de la franquicia, lo cual lo colocó como el dueño en sumar ese número de triunfo más rápido en la NFL.

Tom Brady continúa engrandeciendo su leyenda al mejorar su récord a 15-1 como titular contra Miami. El jugador calificó lo hecho el domingo como una gran victoria para el equipo, asimismo, completó 25 de 35 envíos, dio tres pases para notación, le interceptaron dos y registró 274 yardas.

Ante la victoria que obtuvieron los Patriots, el running back Sony Michel mencionó que todos en el equipo realizaron su trabajo, “la línea ofensiva hizo un gran trabajo”. En tanto, el safety Duron Harmon describió que sus compañeros son mentalmente fuertes y que pueden soportar cualquier adversidad.

El ala cerrada Rob Gronkowski dejó el partido en el tercer cuarto por una lesión en el tobillo derecho y no regresó.

Mitchell Trubisky registró seis envíos de anotación en la victoria de Chicago ante Tampa Bay, por 48-10. El quaterback de los Bears fue efectivo en 73% de los pases, registró 354 yardas y cero intercepciones. Lo registrado por el chico de 24 años lo convirtió en el primer QB de la franquicia lanzar cinco pases para anotación en la primera mitad del encuentro, la marca de la franquicia le pertenecer a Sid Luckman, con siete, lo cuales registró en 1943.