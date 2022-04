Con doblete contra Cruz Azul, Juan Ignacio Dinenno le dio la ventaja a Pumas en las semifinales de ida de la Liga de Campeones de la Concacaf y aumentó la propia en el liderato de la tabla de goleo, en la que ya acumula siete tantos. La ‘Maquina’ descontó en los minutos finales con un gol de Christian Tabó, dejando la eliminatoria abierta, pues una victoria 1-0 le daría el avance a los celestes en el partido de vuelta el próximo martes 12 de abril en el Estadio Azteca.

Con el resultado adverso, Cruz Azul, acrecentó su hambre de revancha contra los auriazules en partidos de eliminatorias, pues la última ocasión en una instancia definitiva entre ambos fue en el torneo Apertura 2020, en el que los felinos pudieron remontar un apabullante 4-0 para acceder a la Final de la Liga MX. Incluso, los Pumas avanzaron hasta las semifinales de Concachampions luego de remontar un 3-0 al New England Revolution de la MLS.

Largas filas de aficionados se dieron cita antes del encuentro nocturno para una cifra oficial de asistencia de 23,793 personas. Para el partido realizado el martes en el Estadio Olímpico Universitario, la Secretaría de Seguridad Ciudadana envió a 2,428 elementos, apoyados de 49 vehículos oficiales, seis motocicletas, una grúa y una ambulancia. Desde minutos antes de comenzar el encuentro, los elementos de seguridad solicitaron a algunos aficionados abandonar la zona delimitada para la porra local por prevención. El partido se llevó a cabo sin incidentes en las tribunas.

En este duelo, Erik Lira, ex jugador de Pumas, ahora en Cruz Azul, generó ocasiones de peligro a la portería de Alfredo Talavera con centros precisos y jugadas de balón parado. Por los Pumas, la primera clara de gol fue de Favio Álvarez, quien quedó con el balón en los pies frente al arco tras una salida del guardameta Sebastián Jurado, pese a esto, el defensa central Luis Abram se cruzó entre el mediocampista y la portería para bloquear el balón.

Luego de un tanto anulado para la Máquina por fuera de lugar, los primeros en concretar sus oportunidades de gol fueron los locales. Juan Dinenno puso el uno a cero en el marcador tras un centro de Washington Corozo, a pesar de que el atacante argentino fue derribado en el área, pudo empujar el esférico hacia la portería rival.

Minutos después, Alan Mozo envió un centro para Dinenno, a quien encontró sin marca frente al arco de Jurado para rematar de cabeza. Con este pase de gol, Mozo alcanzó el liderato de asistencias en el torneo (4), que ahora comparte con Cristian Roldán de Seattle.

Antes de entrar al descanso, un Juan Dinenno encendido volvió a disparar de larga distancia contra la portería de Jurado, aunque envió el balón a centímetros del poste derecho.

Los equipos se fueron al medio tiempo con 11 remates y 57% de posesión para los locales, frente a cuatro y 43% de Cruz Azul, respectivamente.

La victoria parcial de los Pumas se reflejó en el estado de ánimo de los aficionados, que no dejaron de aplaudir las acciones colectivas e individuales y de responder a la porra rival.

El tiempo complementario fue mejor para los celestes, quienes sólo permitieron tres remates de Pumas. De acuerdo al auxiliar técnico Joaquín Velázquez, el conjunto “mejoró algunas situaciones de juego y empezó a crecer y a tomar confianza a pesar del 2-0 abajo”.

El conjunto del Pedregal comenzó a bajar las revoluciones en la parte final del encuentro, situación que no dejó pasar Cruz Azul para descontar el marcador con un gol en los minutos finales del uruguayo Cristian Tabó.

"Tenemos 90 minutos por delante. Vamos a trabajar el partido. Hoy traíamos las pautas para trabajar el juego y buscar un buen resultado y en algún momento tuvimos algunas equivocaciones. Pudimos rectificar para el segundo tiempo. Vamos a ver el video, a analizar lo que sucedió para intentar mejorar en el juego decisivo", mencionó Velázquez.

A Cruz Azul le basta ganar en el Azteca por 1-0 para avanzar en el certamen por el gol de visitante. Mientras que Andrés Lillini, estratega de Pumas, aclaró que no buscarán ganar a partir de retraerse en el campo, sino que saldrá a imponerse como visitante y resaltó que el conjunto debe mantener los pies sobre la tierra tras esta victoria.

“No creernos que estamos ganando y estamos felices por cómo ganamos. No creernos más de lo que somos porque estaríamos equivocados. Está ventaja no lo es, porque íbamos ganando. Sabemos que vamos a tener que trabajar quizá mucho más que esta noche y no podemos dejar pasar esta oportunidad”, dijo Lillini.