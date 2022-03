La presencia de Roman Abramovich en el Chelsea Football Club pasó del esplendor al ocaso en cuestión de días y ya no tiene marcha atrás. El empresario ruso adquirió al club londinense en 2003 y a su mando cosechó la era más prodigiosa de su historia, ganando 19 títulos en 18 años, más de los 11 que se ganaron en los 98 años anteriores (el club fue fundado en 1905). Pero la invasión a Ucrania terminó por volcar la percepción hacia su persona, que ya venía perseguida, y él decidió dimitir.

“Como he dicho antes, siempre he tomado las decisiones pensando en el interés del club. En la situación actual, he tomado la decisión de venderlo, ya que creo que es lo mejor para los fanáticos, empleados, patrocinadores y socios. Esto nunca ha sido una cuestión de negocios ni de dinero para mí, sino de pura pasión por el juego y al club. Ha sido el privilegio de mi vida ser parte del Chelsea FC y estoy orgulloso de todos nuestros logros conjuntos. El Chelsea Football Club y sus seguidores siempre estarán en mi corazón”, dijo Abramovich en la carta en la que confirmaba la venta de su propiedad del equipo.

En ese mismo comunicado, el magnate ruso señaló que todas las ganancias netas de la venta serán dirigidas para quienes padecen el conflicto directamente: “La fundación será para el beneficio de todas las víctimas de la guerra de Ucrania. Esto incluye proporcionar fondos críticos para las necesidades urgentes e inmediatas de las víctimas, así como para apoyar el trabajo de recuperación a largo plazo”.

El valor de marca del Chelsea FC es de 2,079 millones de dólares (1,875 millones de euros), de acuerdo con el más reciente estudio de equipos de futbol más valiosos de KPMG en 2021, ocupando el séptimo lugar a nivel mundial. Además, es el cuarto plantel más costoso también en todo el planeta con 979 millones de dólares, solo detrás del Manchester City, PSG y Liverpool.

De acuerdo con Bloomberg y el diario suizo Blick, la venta del club gira en torno de los 2,500 millones de dólares y uno de sus potenciales compradores es el multimillonario suizo, Hansjoerg Wyss, aunque según el medio helvético, este personaje calificó el precio como “demasiado alto”. Según The New York Times, Abramovich contrató a la firma estadounidense Raine Group para buscar potenciales compradores al Chelsea, que han sido contactados para lanzar sus propuestas con el viernes como fecha límite, lo que podría reducir el valor de venta. Inversionistas de Estados Unidos también están interesados, pero Bloomberg no reveló sus nombres porque pidieron el anonimato.

La venta se da un contexto crítico para la imagen rusa en el mundo. Desde que Vladimir Putin, presidente de Rusia, ordenó la invasión de territorio ucraniano, el mundo le ha dado la espalda a ese país en temas financieros y organizacionales en los que el deporte no queda excluido. En el caso de Abramovich, su retirada se debe a la presión de la política británica que no quiere tenerlo como uno de sus empresarios activos. Hasta el momento, es el único propietario ruso de un club deportivo internacional que se ha visto orillado a renunciar.

