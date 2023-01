Vacunación frena a Djokovic de Indian Wells y Miami

Novak Djokovic nuevamente se perderá Indian Wells y el Abierto de Miami después de que las autoridades de los Estados Unidos extendieran el requisito de vacunación para los extranjeros. Aunque las reglas del coronavirus se han relajado o eliminado en muchos países, se necesitará prueba de vacunación para ingresar a ese país hasta al menos, el 10 de abril.

Ambos torneos son de los más prestigiosos del calendario ATP fuera de los Grand Slams y comienzan el 6 y el 20 de marzo, respectivamente. Desde 2019 Novak no participa en los dos primeros Masters 1000 de la temporada. Estados Unidos solicita dos dosis, por lo que ni siquiera el tiempo le alcanzaría al tenista para ponérselas.

Djokovic fue detenido en un hotel de inmigración a su llegada a Australia hace un año. El tenista serbio fue deportado luego de que el ministro de Inmigración cancelara su visa. Rafael Nadal ganó el título en Melbourne 2022 y es el más ganador de Grand Slam. Luego, reclamó el Roland Garros antes de que Djokovic ganara Wimbledon para dejar al español adelante 22-21 en su frente a frente.

Dado que ya no se requiere la vacunación contra Covid-19 para ingresar a Australia, Novak desafió con éxito una prohibición de tres años para solicitar una visa y obtuvo su temporada en curso en Adelaida esta semana.

Djokovic explicó su postura de Covid en una entrevista con la BBC en febrero.

"Nunca estuve en contra de la vacunación. Entiendo que, a nivel mundial, todos están tratando de hacer un gran esfuerzo para manejar este virus y ver, con suerte, un final pronto para este virus. La vacunación es probablemente el mayor esfuerzo. Respeto totalmente eso. Pero siempre he apoyado la libertad de elegir lo que pones en tu cuerpo. Para mí, eso es esencial, es realmente el principio de comprender lo que está bien y lo que está mal para ti. Yo, como atleta profesional de élite, siempre he revisado cuidadosamente, evaluado todo lo que viene de los suplementos, alimentos, agua, todo lo que entra en mi cuerpo como combustible. Con base en toda la información que obtuve, decidí no vacunarme”.

