El balón volvió a rodar en el Estadio Olímpico Universitario con triunfo de Pumas sobre Pachuca con marcador de 2-1. Los goles de los locales, producto de uno de los nuevos fichajes y de un canterano, fueron la carta de presentación del trabajo en conjunto de una directiva reestructurada a una afición en la que reina la incertidumbre.

Los aficionados de Pumas saben que Ares de Parga dejó la presidencia del club. Sin embargo, desconocen la trayectoria de Leopoldo Silva, presidente interino de la Junta Directiva. Lo que saben del ingeniero químico es que ha pertenecido a la institución durante muchos años.

Uno de los líderes de La Rebel, que prefirió permanecer anónimo, indicó que no existe ninguna postura de su parte sobre nuevo el presidente, puesto que no se ha reunido con el grupo porril, “No nos lo han presentado siquiera. No sabemos si se va a quedar. Por eso no nos han dicho nada”.

Comentó que será hasta después de su ratificación que podrían reunirse:“esperemos que sea buena (su relación) como con otros directivos, como Arturo Elías Ayub y Mahbub, que fueron buenas gestiones de directiva con la afición”.

Con al menos tres torneos en los que Pumas ha pasado sin pena ni gloria a nivel competitivo, los aficionados vieron con buenos ojos la salida de Ares de Parga, pues no se encontraban conformes con la baja inversión en fichajes y el desarrollo de la cantera, según lo mostró un sondeo realizado por El Economista.

“Si van a hacer fichajes sin inversión, que mejor le den lugar a la cantera” expresó Luis Palafox, aficionado de 27 años, y destacó el trabajo del expresidente en otras áreas: “A Ares de Parga no lo considero como un mal, Trabajó con una visión a futuro, pero la gente siempre quiere resultados inmediatos, él pensó a futuro, todos se quejan de él pero nadie aplaude las nuevas instalaciones, por ejemplo”.

En cuanto a fichajes, la gestión de Silva no mostraba mucha diferencia. Con una inversión aproximada de 1.6 millones de dólares y mediante el préstamo de jugadores adquirió a seis refuerzos; en comparación, Tigres, con 10 millones de dólares, adquirió a tres. La buena noticia para los aficionados fue que en su debut con Pumas, Sebastián Saucedo, uno de los refuerzos, marcó el primer gol del partido y Míchel, director técnico del plantel, debutó a dos canteranos. Uno de ellos, Marco García, anotó el tanto del triunfo apenas ingresó al campo.

Los cambios realizados en Pumas rindieron frutos en la primer jornada del torneo, el siguiente paso para la afición es regresar a los lugares de Liguilla de la mano de jugadores que muestren la “garra” que solía caracterizar al plantel. “Yo no me fijo en su pasaporte que edad tienen. Marco no solamente ha metido el gol, que es lo que más llama la atención, sino que es un jugador que tiene muy buen pie. Sabe jugar y durante la pretemporada nos lo ha demostrado. Pero enfrente de Marco, el reflejo de esa actuación de Marco, desde la cantera, está Pablo Barrera, que había sido de los mejores del equipo y mucho menos tiene la edad de marco, quiere decir que éste es la amalgama y juega con ese corazón. Mis jugadores han honrado la camiseta de Pumas” dijo Míchel González.

