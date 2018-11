Las seis jugadoras mexicanas que disputan la presente temporada de la Liga española son la mayor cifra de futbolistas nacionales que han jugado simultáneamente en la primera división de ese país.

Y no es casualidad que esto suceda.

Manuela Romero, presidenta del Sporting de Huelva, explica que los clubes españoles contratan a las mexicanas porque son jugadoras que tienen experiencia con la selección y porque son más accesibles económicamente de contratar en comparación con jugadoras de élite, como las alemanas o noruegas.

“Las mejores futbolistas del mundo y algunas de las selecciones escandinavas pueden cobrar hasta 60,000 euros por temporada. Un club como el mío no puede pagar eso. En cambio, una jugadora mexicana cobra menos de la mitad de ese salario y es más accesible para muchos clubes de la Liga Iberdrola. Aunque no es sólo por eso que las contratamos”, explica Romero.

Charlyn Corral (Levante), Kenti Robles (Atlético de Madrid), Mónica Flores (Valencia), Kiana Palacios (Real Sociedad), Natalia Gómez Junco (Málaga) y Pamela Tajonar (Barcelona) son las seis futbolistas que se encuentran en la Liga española.

La mayoría tienen actividad regular en sus respectivos equipos y algunas son fundamentales en su club, como es el caso de Corral, quien la temporada pasada fue la campeona goleadora de la Liga.

“Las jugadoras mexicanas tienen una reputación intachable en España. Son disciplinadas, trabajadoras, puntuales, hacen grupo y ninguna se siente una estrella”, explica a El Economista Joaquín García Kino, entrenador del Levante.

“El ejemplo perfecto es Charlyn Corral, es una fuera de serie que nunca se ha creído más que otras de sus compañeras. No me he encontrado con ningún entrenador en la Liga española que se queje de una jugadora mexicana”.

Para las futbolistas mexicanas, la Liga española también es seductora. Ahí encuentran una liga con mayor nivel competitivo a la mexicana o a los torneos universitarios en que algunas de ellas participaban en México o Estados Unidos. Además, se adaptan rápido a ésta por hablar el mismo idioma.

•••

Romero tuvo la posibilidad de fichar a Nayeli Rangel en el Sporting de Huelva para la temporada 2016-17. La presidenta recuerda cómo se dio la negociación:

“Su representante se puso en contacto con nosotros para ofrecérnosla. Fue sincero. Nos dijo que venía de dos lesiones y que quería una oportunidad para retomar su nivel. Le tuvimos confianza, le dimos la oportunidad y tuvo una buena campaña con el equipo. Luego tuvo la oferta de Tigres y regresó a México. Sólo tengo buenas palabras para expresarme de ella”, cuenta Romero.

Rangel no es la única futbolista que ha llegado mediante su representante, explica García. Sostiene que es común que los representantes de futbolistas mexicanas e incluso de jugadoras de otros países latinoamericanos se comuniquen con los directivos para ofrecerles a sus representadas.

Cuenta que muchas pláticas se dan en persona, otras mediante correos electrónicos e incluso por redes sociales. Todo con el objetivo de que las fichen.

“Generalmente nos envían videos con una recopilación de los momentos más destacados de sus jugadoras. Pero sabemos que no podemos fiarnos sólo de esas imágenes. Recurrimos a plataformas digitales de visorias, estadísticas y las observamos en torneos internacionales como los mundiales, preolímpicos y premundiales. Si nos convencen, entonces les hacemos una oferta”, explica el entrenador.

Aunque la Selección Mexicana fue eliminada del Mundial de Francia 2019, tanto Romero como García mencionaron que observaron el premundial de la Concacaf porque siguieron de cerca a algunas jugadoras del cuadro mexicano.

—Entonces, ¿es probable que el boom de las futbolistas mexicanas en España se prolongue?

—Mucho, contesta García. Por el profesionalismo y calidad que han demostrado Charlyn y otras jugadoras, es probable que los clubes españoles les den oportunidades a más futbolistas mexicanas en un futuro.