US Open extiende respaldo ante la guerra

Al manejar la invasión rusa a Ucrania, el US Open elige un camino diferente al de Wimbledon. El Grand Slam no sólo permitirá a los jugadores rusos y bielorrusos competir bajo banderas neutrales, también albergará un partido de exhibición destinado a recaudar dinero para el alivio de la guerra en Ucrania, según indica The New York Times.

En los últimos meses, los eventos deportivos mundiales han lidiado con la invasión rusa de Ucrania de diferentes maneras. Wimbledon, el major más reciente, prohibió la participación de jugadores rusos y bielorrusos. El Abierto de Francia les permitió jugar, pero se negó a que representaran a sus países de origen; y el Abierto de Australia permitió jugadores sin restricciones.

El evento organizado por la USTA, que gobierna el Abierto de Estados Unidos busca recaudar al menos 2 millones de dólares. La estrella bielorrusa Victoria Azarenka ha mencionado su intención de jugar aunque aún no ha confirmado su participación.

Stacey Allaster, directora del US Open llamó a Azarenka y le pidió que participara en el partido de exhibición para recaudar fondos el 24 de agosto, Día de la Independencia de Ucrania, en el Billie Jean King National Tennis Center.

“Fue una respuesta rápida. Ella dijo: 'Esta es una elección del jugador, y quiero jugar'", contó Allaster

Azarenka, quien ha sido miembro del Consejo de Jugadores de la WTA durante su carrera, criticó a Wimbledon por prohibirle participar a ella y a las otras jugadoras de Rusia y Bielorrusia. Después de vencer a Dayana Yastremska de Ucrania en el Citi Open en Washington la semana pasada, Azarenka le dijo a Tennis.com que Wimbledon era "una gran oportunidad para mostrar cómo se pueden unir los deportes".

“Creo que perdimos esa oportunidad, pero espero que aún podamos demostrarlo”, continuó.

Las ganancias se destinarán a la iniciativa Tennis Plays for Peace, una asociación de las siete organizaciones que supervisan el deporte. La iniciativa ha recaudado y donado más de 1 millón. Además, las giras de hombres y mujeres han reservado más de 500,000 dólares colectivamente para subvenciones y préstamos sin intereses a jugadores de Ucrania. La USTA ha recaudado 250,000 dólares para Ucrania.

Entre julio y principios de agosto de este año, ha sido de triunfos para los tenistas profesionales de Rusia: cuatro torneos, tres títulos. Los triunfos de Liudmila Samsonova, Daria Kasatkina y Daniil Medvedev se produjeron poco después de que se les prohibiera competir en Wimbledon.

“Todos estamos muy enojados por la situación. Quiero decir, fue un mes realmente difícil”, dijo Samsonova tras ganar su trofeo en Washington.

Un día después, Medvedev, quien lidera la clasificación varonil derrotó al británico Cam Norrie por el campeonato en Los Cabos, México. Mientras que Kasatkina ganó el título en San José, California, con una victoria sobre el estadounidense Shelby. Rogers.

Los tres eventos fueron en canchas duras antes del último torneo de Grand Slam del año, el US Open, que comienza en Nueva York el 29 de agosto y donde Medvedev es el campeón defensor.

