El novillero mexiquense no pudo aguantar la emoción. Dejo salir el sentimiento acumulado por su presentación, su primera novillada con picadores y una tarde que diferencia a un triunfador de los que simplemente sólo quisieron.

Así, Sebastián Ibelles se fundió en un abrazo con su hermano y exploto en llanto luego de realizar una faena en los tres tercios con lances a la verónica para el recibo, un quite muy ajustado por gaoneras en réplica al quite que le había hecho Héctor Gutiérrez a su novillo y una faena riñonuda, cuyos pases fueron hilvanados con base en el aguante, en poner las pantorrillas como cebo y en no moverse ni un ápice ante la embestida de Cuahuilteco al que finalmente le cortó una oreja por petición mayoritaria y luego de escuchar un aviso desde el palco de la autoridad.

En su primer enemigo, tercero de lidia ordinaria, Ibelles lidió con cabeza fría, con pases profundos y templados que le fueron coreados con fuerza, sin embargo, se eternizó con la espada y terminó por escuchar palmas tras un aviso.

El primer espada del cartel André Lagravere realizó una faena de valor, misma que le valió pases muy templados y ceñidos que le jaleó el público, pero a finales de su labor y tras un descuido, el novillo lo prendió por la parte baja de los glúteos infiriéndole una cornada en la zona rectal, de dos trayectorias de 10 centímetros cada una pero se quedó a terminar su trasteo y escuchó palmas para luego ser llevado a la enfermería de la que ya no salió a torear al segundo novillo de su lote.

En cuanto al triunfador del festejo anterior y segundo espada Héctor Gutiérrez, a su primer enemigo y segundo de lidia ordinaria le hilvanó pases con base en el aguante y el mando, una tanda de ajustadas bernardinas y de no haber pinchado en el primer viaje seguro habría cortado un apéndice que sólo quedo en vuelta al ruedo con mucha fuerza.

Ante el quinto, se mostró solvente ante un astado aplomado y sufrió un achuchón sin consecuencias que lamentar para matar de pinchazo y entera y recibir un bocinazo desde el palco de la autoridad; en el sexto, que mató por Lagravere, estuvo tesonero ante un ejemplar sin condiciones y también terminó por escuchar un aviso.