Para que Chivas juegue la Liguilla del Apertura 2018 necesita que Tigres, Pachuca, Morelia, Querétaro y Puebla no sumen, lo que resulta muy complicado a dos fechas de que termine el torneo en su fase regular. El panorama más lógico es que Guadalajara no avance por tercer torneo consecutivo a la fase final del campeonato mexicano. ¿Qué significa no estar en la fase final?

De acuerdo con datos obtenidos y cálculos realizados por El Economista, por la ausencia del equipo en las instancias definitivas del campeonato, el club dejará de ingresar entre 71.7 a 213 millones de pesos por venta de boletos y consumo al interior del Estadio Akron (considerando los tres torneos en los que ha estado ausente), eso sin tomar en cuenta lo que algunos patrocinadores le otorgan como bono por estar en la fase final.

El cálculo considera al menos un partido de Liguilla hasta los tres que disputaría en cada torneo para llegar a la final.

Chivas vivió recientemente una de sus mejores épocas de la mano del entrenador argentino Matías Almeyda, que le dio una Liga, dos copas MX y el título de Campeones de la Concacaf, además de una Supercopa, pero en el torneo local —si consideramos los números del club del 2010 a la fecha— se han disputado 18 campeonatos y Guadalajara (en caso de confirmarse su eliminación) no ha disputado 10 liguillas. Así que es natural, según los datos, que el conjunto que ahora dirige José Saturnino Cardozo no juegue la ronda definitiva del torneo mexicano.

Este diario realizó un cálculo de cuánto dinero genera un partido como local del Guadalajara cuando está en Liguilla, considerando cifras de los últimos dos años. La cifra es de 23.7 millones de pesos en promedio considerando la venta de boletos y consumo en el estadio. Así que, no calificar en tres torneos consecutivos y además que el equipo deja de jugar al menos tres partidos como local, dan como suma 71.7 millones de pesos.

“Es un fracaso como equipo, como plantel, vengas del proceso que vengas. Ya se está haciendo un análisis para reforzar al equipo y si hay jugadores que tienen que salir, saldrán, con todo el dolor de nuestro corazón, y los que lleguen tendrán que llegar para poder llevar al nivel que necesita este equipo”, dijo hace unos días José Luis Higuera, director general de Chivas, a la cadena TDN.

El directivo además aseguró que, pese al fracaso el entrenador José Saturnino Cardozo, tiene garantizada su continuidad al menos un año más.

“Éste es un equipo que tiene que ganar todo, no puedes tener un año sin ganar en tu casa. No puedes ser un equipo del que se expresen de ti con cariño sino con exigencia, eso lo debemos entender todos”, dijo.

Chivas, según el último ranking de Forbes, es el mejor valuado de México y, probablemente, así seguirá en los próximos años, porque tiene uno de los estadios más modernos del país y es una de las marcas mejor cotizadas de la liga. Pero también es verdad que, en mayo de este año, el Servicio de Administración Tributaria reclamó al equipo el pago de impuestos de los ejercicios fiscales del 2010 y el 2011 por 800 mdp, así que no ingresar recursos en la Liguilla no es poca cosa.

El Mundial de Clubes, ¿el salvavidas?

De alguna manera, al menos este año, el Mundial de Clubes ayudará un poco a las finanzas del club. Por ahora, según los datos del torneo, estar en el certamen de la FIFA dejará a Guadalajara 19.7 millones de pesos, aunque en caso de haber llegado a la Liguilla con al menos dos partidos (uno de Liguilla y otro del Mundial) le hubieran asegurado 43.4 millones.

En el torneo, las Chivas se medirán ante el campeón de Asia en la primera ronda y el ganador se verá las caras contra el Real Madrid, vigente monarca de la Champions League.

Una hipotética semifinal ante los madridistas la podrán observar al menos unos 10 millones de televidentes entre México y España, tomando en cuenta el nivel de audiencia con datos de Fox Sports.

Hasta el momento, el mejor lugar de los equipos mexicanos en un Mundial de Clubes es lograr el tercer lugar, en caso de conseguirlo, Chivas se asegurará la suma de 50 millones de pesos.

Ésta será la primera ocasión que el club participe en el evento. Su clasificación se dio luego de ser el campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf, tras derrotar en la final al Toronto FC de la MLS.