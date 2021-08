Toluca tomó el liderato de la Liga MX con tres triunfos en tres juegos: tienen ocho goles a favor, dos en contra y nueve puntos. El viernes obtuvieron una importante victoria contra Xolos “ratificando el camino que tomamos el torneo pasado”, dijo el director técnico, Hernán Cristante.

Los Diablos llegaron al torneo con la inercia de haber avanzado hasta cuartos de final la temporada anterior, cayendo sólo con los vigentes campeones y a quienes lograron vencer en el partido de ida. En sus últimos ocho partidos oficiales, el conjunto escarlata sólo ha perdido dos.

“Este comienzo es diferente, se ve un equipo más sólido, los resultados son favorables y a veces no, te da para pensar que puede tener una mala situación. Es difícil mantener una hegemonía, el equipo viene mostrando buenas características y eso me deja tranquilo. Está en nuestras manos no ceder y seguir por el camino con objetivos muy claros”.

Toluca es seguido en la tabla por Atlético de San Luis, Mazatlán y América, todos con siete puntos.

El duelo Mazatlán-Monterrey en el estadio Kraken se vio opacado por gritos discriminatorios, lo que produjo la interrupción del encuentro; además, el incumplimiento de protocolos sanitarios provocó la expulsión de 70 aficionados, que se enfrentaron contra los elementos de seguridad.

“El operativo coordinado, basado en el Manual de Seguridad “Estadio Seguro”, llevó a la detención de 70 personas: 58 de ellas por violar los protocolos sanitarios y 12 por gritar insultos discriminatorios. Las personas fueron desalojadas del estadio y puestas a disposición de las autoridades del gobierno de Sinaloa para que determinen lo conducente conforme a la ley", explicó la Liga MX en un comunicado.

A su vez, Tigres rescató un empate a un gol el sábado ante Santos, partido en el que desde el minuto 35 los felinos jugaron con 10 por la expulsión del francés Florian Thauvin, el jugador mejor valuado del certamen, quien realizaba su debut en la Liga MX.

De acuerdo al sitio Transfermarkt, el jugador de 28 años tiene un valor de 19.9 millones de euros, mientras que el portal Goal lo ubica como el jugador de suelto más alto con seis millones de dólares anuales, por encima del veterano de 35 años, André-Pierre Gignac, quien ha pasado los últimos seis años de su carrera en Tigres.

Thauvin, quien venía de reforzar a la selección francesa en los Juegos Olímpicos de Tokio, tuvo un amargo debut ante la afición de Tigres, pues tras el error se dirigió a los vestidores abucheado por los espectadores.

“Quería disculparme por este gesto torpe. Hubiera preferido que fuera mejor esta noche, lamentablemente así es. Hay que aprender de los errores y seguir adelante. Gracias a todos por sus mensajes. Felicitaciones al equipo por la reacción. Vamos Tigres”, compartió el jugador en sus redes sociales luego del encuentro.

Por otra parte, el América sufrió un golpe al perder a su mediocampista Santiago Naveda, de 20 años, quien apenas el sábado tuvo la oportunidad de iniciar el partido supliendo el puesto de Pedro Aquino. El canterano del américa sufrió una lesión en el tobillo izquierdo a los 10 minutos contra Puebla, partido en el que los capitalinos se llevaron la victoria 2 goles a 0.

Tras la evaluación médica, el club determinó que el mediocampista tendrá un tiempo de recuperación aproximado de cuatro meses y se descartó que se tratase de una fractura ósea.

