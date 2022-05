Tigres y Atlas abren el telón de las semifinales del torneo Clausura 2022 de la Liga MX con un margen de diferencia amplio más allá de los puntos que obtuvieron en la fase regular, sino basado en la experiencia que cada uno tiene en las últimas 10 liguillas.

En cuestión de la tabla general, Tigres terminó en segundo lugar del torneo con 33 puntos, seis más que Atlas, ubicado en el tercer peldaño. Ambos fueron de los más consistentes en el rendimiento durante las 17 jornadas (no salieron de los seis primeros puestos desde la jornada 4), pero su diferencia de cara al cierre del Clausura 2022 se hace más notoria en su historial de fases finales.

Mientras Tigres ha clasificado a nueve de las últimas 10 liguillas, contando desde el Clausura 2017, Atlas sólo ha clasificado a cinco, pero sólo tres de ellas de forma consecutiva entre 2021 y 2022, pues tuvo un lapso de ausencias entre 2018 y 2020 en el que incluso se vio inmiscuido en temas de descenso y pago de multas por su mala posición porcentual.

Por ejemplo, en el verano de 2021, mientras Tigres cerraba un ciclo exitoso de 10 años en los que ganó 10 títulos de la mano de Ricardo Ferretti, Atlas se veía condenado a pagar 70 millones de pesos a la Liga MX por haber terminado con el segundo peor cociente de la temporada 2020-21, solo por encima del Atlético de San Luis.

El panorama de Tigres con Ferretti y ahora con Miguel Herrera ha sido de éxito. Entre esas últimas 10 liguillas, los felinos ostentan dos títulos (Apertura 2017 y Clausura 2019), un subcampeonato (Clausura 2017), dos semifinales (Apertura 2021 y Clausura 2022), cuatro cuartos de final (Clausura y Apertura 2018, Apertura 2019 y Guardianes 2020) y solamente en una ocasión se quedaron fuera de cuartos, que fue durante el repechaje del Guardianes 2021, cuando perdieron justamente contra Atlas.

Por su parte, los rojinegros clasificaron a las dos liguillas del año 2017 y volvieron hasta las dos liguillas de 2021 y la más reciente en el Clausura 2022. En las de 2017 fueron eliminados en cuartos de final, en la del Guardianes 2021 lograron escalar a semifinales pero su boom fue en el Apertura 2021, donde lograron el título que los mantiene como vigentes campeones y tras una sequía de 70 años.

“En la teoría puedo decir muchas cosas, pero hay que llevarlas a la práctica. Lógicamente cuando uno vive estas experiencias, como el año pasado (cuando fueron campeones), ya sabes lo que te vas a encontrar, ya lo tomas con naturalidad. Es lo que queremos, que este club se acostumbre a jugar liguillas, a competir, a estar arriba. Si estás ahí, en algún momento el campeonato va a venir. Así que el objetivo es ese, estar lo más alto posible”, llegó a definir Diego Cocca, entrenador del Atlas, previo a su participación en la fase final del Clausura 2022, en la que esquivaron el repechaje por haber terminado entre los primeros cuatro.

El balance entre Diego Cocca y su colega de los Tigres, Miguel Herrera, también es contrastante. Para empezar, Herrera empezó a dirigir hace 20 años, en febrero de 2002, y desde entonces ha pasado por siete equipos más la selección nacional, a la que dirigió incluso en la Copa del Mundo de Brasil 2014. Por el contrario, Cocca inició su carrera como técnico de Primera División en diciembre de 2009 en su natal Argentina y en México solo tenía experiencia de dos torneos entre Santos Laguna y Xolos de Tijuana antes de llegar al Atlas en el Guardianes 2020.

“Hemos estado constantemente en estas instancias de liguilla, lo que se ha convertido en ser garantía con mis equipos, por eso somos llamativos para nuestros rivales (…) Juntar historia y números, yo he sido constante en estás instancias, además estos jugadores están acostumbrados a la liguilla y a ganar. Somos un equipo que sabemos jugar estas instancias”, dijo Miguel Herrera en una conferencia durante la fase final del Apertura 2021, donde vivió sus primeras semifinales al mando de Tigres.

En total, Herrera ha llegado al menos a semifinales en 15 de los 34 torneos que ha dirigido en Primera División del futbol mexicano, destacando una racha entre el Clausura 2012 y el Apertura 2019, donde llegó a cuatro finales y seis semifinales, es decir, terminó en el Top 4 de la Liga MX en 10 diferentes torneos, razón por la cual se dice acostumbrado a conocer los retos de esta etapa.

Por el contrario, Diego Cocca terminó fuera de liguilla con Santos en el Clausura 2011 incluso siendo el peor técnico debutante de dicha institución con seis derrotas consecutivas, pero enmendó su reputación con unas semifinales en el Clausura 2018 desde el banquillo de Xolos.

Para el segundo semestre de 2018 ya no le alcanzó el rendimiento y fue cesado de Tijuana, volviendo a su natal Argentina para dirigir a Rosario Central incluso durante la Copa Libertadores 2019. Su regreso al futbol mexicano se dio hasta el verano de 2020 con Atlas, donde había sido jugador entre 1999 y 2001, pero en su primer torneo como técnico rojinegro le costó la adaptación.

Ahora con la etiqueta de campeón, esa que Miguel Herrera ha ostentado dos veces, Cocca no pierde la concentración y asegura que su equipo tampoco: “Yo no creo en la campeonitis. Le habrá pasado a alguien, no lo sé, yo hablo por mí y mis jugadores. Estamos todos concentrados, metidos en todo el crecimiento que todavía podemos tener, a nivel futbolístico, a nivel club, a nivel estructura. Estamos trabajando en eso”, dijo a inicios del Clausura 2022.

Durante este semestre, Miguel Herrera tuvo una efectividad del 64.7% de puntos, mientras que la de Diego Cocca fue del 52.9%, que les bastaron para entrar como Top 2 y Top 3 a los cuartos de final de manera directa. Su experiencia en los banquillos será un factor a tomar en cuenta para la serie, que inicia en el estadio Jalisco el miércoles por la noche y cierra en El Volcán de San Nicolás de los Garza el sábado.

Otra diferencia notable entre Tigres y Atlas es su posición en la tabla de valores de plantilla, publicada por el portal especializado Transfermarkt. Según esta fuente, Tigres tiene un valor de 76.3 millones de dólares, siendo el segundo plantel más caro de la Liga MX, mientras que Atlas vale 45.3 millones, ocupando el noveno puesto.

En cuestión individual, el futbolista más caro de Tigres es el mediocampista francés Florian Thauvin, con una cotización de 12.6 millones de dólares, mientras que el más valioso de Atlas es el delantero colombiano Julián Quiñones, que vale menos de la mitad (5.28 millones).

