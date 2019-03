Los Tigres de Ricardo Ferretti eran acusados de tener arranques irregulares en el inicio de los torneos. Era un señalamiento justificado. En los últimos 10 certámenes de Liga, su mejor arranque, hasta la fecha nueve, fue en el Apertura 2016, en el que habían ganado 19 puntos. Pero hubo otros semestres en los que apenas habían conseguido 8 unidades a esa misma altura de la Liga MX, como en el Clausura 2014.

Eso no sucede en el Clausura 2019.

El equipo tiene su mejor arranque de torneo en los últimos cinco años, al registrar 22 puntos, producto de un empate y siete victorias, la última de ellas la goleada 3-0 ante el Pachuca del sábado pasado. El triunfo, además, les permite mantenerse como líderes del torneo.

“El equipo ha trabajado muy bien en lo que va del torneo, y la pretemporada fue realizada de buena manera para que tengamos este desempeño. Ahora, debemos estar listos para enfrentar todo lo que se venga”, dijo Hugo Ayala al concluir el juego.

Lo que viene para Tigres, primero, será enfrentar al Houston Dynamo en la Liga de Campeones de la Concacaf el martes, mientras que el sábado se medirá contra Rayados. Para enfrentar a Monterrey, los de Ricardo Ferretti llegarán con seis victorias en fila en el torneo doméstico, la racha más larga en torneos cortos del club, si se toman en cuenta partidos de fase regular y Liguilla.

Pero no sólo Tigres llega en buen momento, también lo hace Rayados. Los entrenados por Diego Alonso son los sublíderes del torneo, con 21 unidades, una menos que su rival. Además, es el único equipo invicto y tiene seis triunfos en Liga en lo que va del semestre, el último de ellos 2-0 en el campo de Chivas, pese a que jugaron los últimos 10 minutos con un hombre menos por la expulsión de Rodolfo Pizarro.

“Chivas, lo que analizamos, es que sacan la pelota con cuatro jugadores y dos contenciones desde su portería. Tiene movilidad con sus extremos y puntas que son como nueves y medio. Necesitábamos tapar mucho antes la pelota que les podía llegar, presionar fuerte a los laterales y a los contenciones, teniendo la referencia clara para que no pudieran abastecer a sus jugadores. Dorlan Pabón se merece una felicitación especial”, analizó tras el partido.

El colombiano fue el autor de los dos tantos en la victoria. Con ambas anotaciones llegó a 80 con el club, con lo que se convirtió —empatado con Rogelio Funes Mori— en el cuarto mejor goleador en la historia de la institución, aunque aún lejos del líder histórico Humberto Suazo, quien convirtió 121.

Monterrey tendrá condiciones idénticas a Tigres para encarar el Clásico. A media semana disputarán el juego de ida de los cuartos de final de la Concachampions ante el Atlanta United y posteriormente prepararán el encuentro ante los de Ferretti. Un triunfo de cualquiera de los dos los pondría como líderes en solitario del certamen.

León mantiene el paso

Los dirigidos por Ignacio Ambriz consiguieron su sexto triunfo en fila, al derrotar 3-0 a Santos Laguna, lo que les permitió ubicarse en el tercer lugar de la tabla general con 20 puntos. Las primeras dos anotaciones fueron de Ángel Mena, con lo que llegó a nueve en la temporada. El semestre ya es el mejor en ese departamento desde que llegó al futbol mexicano.

El ecuatoriano es el líder de goleo del Clausura 2019 y sublíder de asistencias, luego de que llegara a seis.

“Individualmente no me gusta hablar mucho, pero la realidad es que Mena está fino de cara al arco. Por otro lado, es fantástico ver a la afición que sale contenta, eso me empieza a gustar. Pero como entrenador nunca estás contento, siempre quiero más”, mencionó Ignacio Ambriz, entrenador de la escuadra, al terminar el partido.