Miguel Herrera vuelve a vivir un liderato de la Liga MX. Después de haberlo logrado con América y Xolos en recientes años, el "Piojo" asumió la cima por primera vez en el torneo Clausura 2022 dirigiendo a los Tigres, gracias a una victoria de 2-0 sobre Xolos de Tijuana combinada con una derrota de Pachuca (1-3) en su visita a Santos Laguna en el cierre de la jornada 12.

El camino de los Tigres en el presente torneo ha dibujado una recta ascendente desde la jornada 2. En aquel entonces, los felinos ocupaban la posición número 14 de la tabla general, producto de un empate de visita ante Santos (1-1) y una inesperada caída en casa ante Puebla (0-2). Sin embargo, en la jornada 4 ya eran sextos y para la jornada 5 ya estaban en el top 5 de la liga, una posición que no han soltado desde entonces.

“En Tigres no hay techo, queremos estar lo más arriba posible, si se te cae el equipo es porque dejaste de trabajar y creíste que eras más. El equipo no ha ganado nada, la concentración debe ser a full y cuando ganemos algo podremos decir que estamos en el proceso, Ricardo (Ferretti) hizo un gran trabajo aquí y hay que tratar de emularlo, no podemos prometer el título si no vamos paso a paso”, destacó Miguel Herrera antes de la pausa por la Fecha FIFA de marzo, cuando el equipo regio llegó por primera vez al subliderato general.

A partir de aquella caída contra Puebla en la jornada 2, Tigres suma nueve partidos invicto, incluyendo cuatro victorias como visitante, la segunda mayor cantidad detrás de las cinco que tiene Pachuca (Puebla también tiene cuatro). Además, en esa racha vencieron a Rayados en el Clásico Regio 127 (por 2-0) y al subcampeón actual, León (0-3).

Tigres basa su poderío en el ataque, pues tiene la mejor ofensiva del torneo con 24 goles a favor, superando los 22 de Pachuca y 21 de Puebla, quienes perdieron la oportunidad de quedarse con el liderato al cierre de la jornada 12 debido a sus respectivas derrotas en sus visitas a Santos y Toluca (Puebla perdió 1-2 ante los Diablos Rojos).

Un elemento clave en el esquema de Miguel Herrera es el delantero francés, André-Pierre Gignac, quien marcó un tanto en la victoria ante Xolos y con ello mantiene el liderato de goleo del Clausura 2022 con 10. Esta es la mejor cuota de Gignac desde el Guardianes 2020, cuando terminó el torneo con 11 dianas; actualmente, todavía le restan cinco jornadas para superar ese récord.

En su primer torneo con Tigres (Apertura 2021), Herrera llevó al equipo a semifinales, pero recibió críticas por no explotar el potencial ofensivo de jugadores como Florian Thauvin y Carlos González. Para este semestre, Thauvin es el séptimo en la lista de más minutos jugados para el club felino, incluyendo tres goles y una sociedad de peligro junto a Gignac y Luis Quiñones.

“Buscamos rallar en ese aspecto (la perfección), estar atentos cuando tenemos la pelota y la marca en ataque es importante”, reflexionó Herrera tras ganar el Clásico Regio el 19 de marzo. Ahora su enfoque estará en mantener el liderato, pues el jueves 7 de abril Tigres enfrentará su duelo pendiente de la jornada 9 contra Pachuca y ahí podría caer de la cima. Después de ello, destaca que recibirá al América en la jornada 16 y visitará al campeón Atlas en la 17.

Por otra parte, la jornada del domingo dejó a Pachuca como segundo lugar del torneo tras caer en la Comarca Lagunera. Después de no ganar un solo partido en las primeras seis jornadas, bajo la dirección técnica de Pedro Caixinha, Santos hilvana cuatro triunfos (más un empate y una derrota) con el relevo de Eduardo Fentanes en el banquillo y ha pasado de ser sotanero al número 10 de la tabla general, con aspiraciones de repechaje. A los laguneros les resta Rayados (jornada 13) y León (16) como sus rivales con mayor peso en el papel para buscar un lugar en la postemporada.

Puebla cerró el podio de la jornada 12 al mantenerse como tercer lugar general con 22 puntos, aunque empieza a llamar la atención que lleva tres partidos sin victoria (cayó 2-1 ante San Luis, empató 2-2 con Santos y luego otra vez perdió 2-1 ante Toluca). Los camoteros no han salido del top 3 de la Liga MX desde la jornada 3, pero han perdido el ritmo de victorias con el que deslumbraron entre la jornada 6 y 9, lapso en el que batieron a Monterrey, Chivas y Cruz Azul.

“Uno siempre trata de poner el foco en la producción del equipo entendiendo que el resultado es importantísimo, pero las sensaciones de estos tres partidos nos dejan varias cuestiones para ajustar de cara al desenlace de la fase regular para cumplir con el objetivo de clasificar a la Liguilla y después la mejor ubicación posible”, mencionó el entrenador de Puebla, Nicolás Larcamón, tras la caída ante Toluca.

De la mano de Larcamón, Puebla busca su tercera clasificación consecutiva a liguilla directa en este Clausura 2022. Para ello, tendrá que superar su cierre de torneo, en el que deberá enfrentar a Pumas, León, Pachuca, Necaxa y Mazatlán.

deportes@eleconomista.mx

kg