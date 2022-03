La primera edición de Tennis Showdown se resiste, pero a los organizadores no los toma despistados. El domingo, el debut de la nueva organización de tenis mexicana se pospuso por segunda ocasión debido a la logística de traslado de los tenistas Daniil Medvedev y Andrey Rublev tras las sanciones impuestas alrededor del mundo a los ciudadanos rusos.

La nueva empresa mexicana no sufrirá penalizaciones en la Arena Ciudad de México por la reprogramación al estar protegida por cláusulas de fuerza mayor, sin embargo, José Escalante, presidente del consejo de administración de Tennis Showdown, asegura que ya estaba cubierto más del 95% del costo de la organización y su reprogramación generará más gastos de publicidad, aunque “lo demás queda más o menos como estaba”, dijo el directivo, aunque no compartió cifras.

“La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos determinó que ningún ciudadano ruso puede viajar en un avión privado o chárter y esto complicaba muchísimo que ellos vinieran al partido, de hecho, desde que empezamos a negociar siempre dijeron que no pueden venir en un avión comercial por todo lo que implica (...) ellos vienen a hacer un trabajo físico y tienen que estar al 100% de su capacidad para jugar”, dijo Escalante en entrevista con El Economista.

Por tales motivos, Tennis Showdown, un nuevo evento de exhibición que reuniría al actual número uno del mundo y al número siete el próximo 21 de marzo en la Arena Ciudad de México, tendrá que esperar un año, hasta el 20 de marzo de 2023, fecha en la que “tanto Medvdev como Rublev se han comprometido a jugar este partido”, como indicó la organización en un comunicado. Escalante señaló que tratará de encontrar una fecha antes de lo planeado para que los tenistas hagan su aparición, sin embargo, antes de septiembre de 2022 el calendario de los tenistas es complicado.

La empresa se reunirá en los próximos días con los patrocinadores para revisar su situación; con Milenio, encargado de llevar las transmisiones, mantendrá su acuerdo y también había interés en el extranjero de comprar las transmisiones del evento, aunque ningún contrato se había firmado.

“Nosotros estábamos pagando el resto de la transmisión y satélite para otros países (...). Además, toda la Arena de la Ciudad de México no tiene una buena fonética, tiene que instalarse una serie de aparatos para que se escuche bien, también el evento musical, y esto es muy caro”.

Debido al incremento de la tensión internacional con respecto a la invasión militar de Rusia a Ucrania, una semana antes de la cancelación, Eduardo Rodríguez Samaniego, director general de Tennis Showdown, advirtió a este diario que era una posibilidad reprogramar el evento si en algún momento la organización consideraba que pudiera existir “el más mínimo riesgo para los jugadores, aficionados, opinión pública o la imagen de los tenistas por estar emitiendo una postura de lo que está sucediendo políticamente”.

“No queremos exponernos a nada. En el momento en el que digamos vamos adelante con este evento es porque podemos garantizar la seguridad tanto de los jugadores como de los asistentes y no sólo eso, también garantizar su imagen; ellos se han mostrado en una postura extraordinaria en favor de que no haya más guerra, que es lo importante, sin embargo, eso va contrario a la postura de Rusia como gobierno, entonces hay que ser muy cautelosos”, dijo el director general de Tennis Showdown.

La organización del evento ha sufrido duros golpes, originalmente su debut estaba pensado para llevarse a cabo en septiembre de 2021 con Dominic Thiem enfrentando a Rublev, sin embargo, una lesión en la muñeca dejó fuera al austriaco, quien no ha vuelto a jugar desde junio de 2021. Este diario pudo saber que un jugador con el perfil de Dominic Thiem, campeón de Grand Slam y top 10 de la ATP, puede cobrar tarifas entre 250,000 y 300,000 dólares por presentarse a un evento, sin embargo, debido a una cláusula de fuerza mayor, al cancelar Thiem, la organización recuperó su inversión. Medvedev tomó su lugar y el partido se reprogramó medio año después.

“En el momento en que tuvo la lesión en la muñeca (...) teníamos que escoger a otro jugador. No es fácil porque hay que acordar términos, fechas, condiciones, etc. Thiem regresó el 100% del dinero, había una cláusula de fuerza mayor. Esa cláusula, si de verdad es algo que no esté en capacidad de los jugadores para resolverlo tendremos que aceptarlo y la Ciudad de México también”, explicó Escalante. La organización no ha precisado los montos de primas, premios o garantías que dan a los jugadores para venir a jugar a México.

En esta ocasión, Rodríguez Samaniego explicó que la organización se mantenía en contacto permanente con la embajada de Rusia en México, con la Secretaría de Relaciones Exteriores Federal y de la Ciudad de México para monitorear la situación y a la vez se encuentran en constante comunicación con los jugadores y sus representantes.

Previamente, la organización de Tennis Showdown había aceptado no entonar el himno de Rusia y no mostrar las banderas de los jugadores en línea con la reacción de los organismos rectores internacionales del deporte.

Hasta la semana pasada, aún había boletos disponibles para la Arena Ciudad de México con capacidad para 22,000 espectadores, aunque Escalante calificaba como "buena" la venta. Por políticas de la Arena Ciudad de México, el reembolso no es una opción a menos que el evento se cancele, sin embargo, Tennis Showdown sigue estudiando las posibilidades para afectar lo menos posible a los aficionados que ya contaban con su boleto.

“El público va primero para nosotros. Estamos pensando bien cómo llegar a una solución que no rompa con las reglas de Superboletos y nos permita hacer algo que favorezca a los que hayan comprado entradas”, concluyó Escalante.